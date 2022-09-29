狠抓政策落實！李克強召開下季「穩經濟」會議

中國國務院總理李克強周三（28 日）表示，要繼續落實「穩經濟」一攬子政策和接續政策，用好政策性、開放性金融工具，以及專項再貸款等政策，力拚第 4 季全面落實政策，以促進經濟回穩向上。

李克強在周三召開「穩經濟」大盤第 4 季工作推進會議，他指示，要想方設法擴投資、促消費，要著重用好近期兩項政策工具。一是用好政策性、開發性金融工具，加快基建腳步。二是用好專項再貸款、財政貼息等政策，加快推動製造業、服務業、社會服務等領域設備更新。

李克強表示，受超預期因素影響，第 2 季前期經濟明顯降溫，因此政府提出「穩經濟」一攬子政策和接續政策後，政策工具「能用盡用」，促使經濟在第 3 季回穩。

李克強說，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，抓住時間節點，推動第 4 季全面落實政策，充分顯效，以鞏固經濟回穩基礎，確保經濟運行在合理區間。

中國央行周三已宣布設立設備更新改造專項再貸款，專項支持金融機構向製造業、社會服務領域和中小微企業、個體工商戶提供設備更新改造貸款，且利率不超過 3.2%。

央行說，專項再貸款額度超過人民幣 2,000 億元，盡量滿足實際需求，期限 1 年，可展期兩次。中央財政為貸款主體貼息 2.5%，下季更新改造設備的貸款主體，實際貸款成本不會高於 0.7%。

央行相關負責人表示，專項再貸款政策支持的領域，涵蓋教育、衛生健康、文旅體育、實訓基地、充電樁、城市地下綜合管廊、新型基礎設施、產業數位化轉型、重點領域節能降碳改造升級、廢舊家電回收處理體系等十個類別。

設備更新改造專項再貸款的發放對象，包括國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、中國郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行等 21 家金融機構。