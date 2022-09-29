中國人行口頭警告後 人民幣從14年低點反彈

中國人民幣周四 (29 日) 由前日觸及的 14 年低點反彈，結束連續 8 天的跌勢，此前中國央行警告，將打擊投機交易，也不要對人民幣進行大量單向押注。

高盛最新發布報告稱，人民銀行昨日盤後公布的聲明可作為人行針對近期人民幣快速貶值的口頭指導，短期人民幣跌勢料放緩。

高盛在報告中並表示，人行表態可以減緩人民幣貶值，但如果美元在美國聯準會強硬立場的支持下繼續全面走強，人民幣兌美元可能進一步貶值。

周四開盤前，人行將中間價定為每美元 7.1102，比之前的定盤價 7.1107 高 5 點。

現貨市場，在岸人民幣開盤報 7.1500，午盤報 7.1903，較上日尾盤收高 117 點或 0.16%。其離岸人民幣也從一天前創下的新低，反彈至午盤兌美元報 7.192。

人民幣兌美元周三觸及 7.2521 的低點，為 2008 年全球金融危機以來最低水準。

外匯交易員表示，美元指數的回落以及中國人民銀行的口頭警告，幫助提振了早盤人民幣。尤其人行罕見的強烈口頭警告語氣，使許多投資者不願測試人民幣的新低。

另外，官方的《證券時報》周四在頭版評論中表示，人民幣不太可能繼續快速貶值。市場參與者通常將此類官方言論和官方媒體評論，視為當局對匯率快速波動感到愈加不安的跡象。