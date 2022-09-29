美股重點新聞摘要2022年09月29日

今日操盤前瞻

美國 Q2 GDP、核心 PCE 物價指數終值

美國上周失業金數據

郭明錤：Apple Car 團隊今年底前進行重組

天風國際證券分析師郭明錤週三 (28 日) 透露，蘋果的 Apple Car 團隊將在 2022 年底前進行重組。閱讀全文...

〈英特爾創新日〉美銀仍看衰英特爾：未來 3-5 年市場持續流失

英特爾 (INTC-US) 周三 (28 日) 在 Intel Innovation 2022 中，展示客戶端和資料中心產品的詳細路線圖。然而，美銀在該大會後仍給予英特爾股票「遜於大盤」的評級，目標價 30 美元，並在報告中概述其主要觀點，指出英特爾仍存在關鍵不利因素。閱讀全文...

傳奇經理人朱肯米勒：美國經濟明年將硬著陸 衰退比預期更嚴重

「金融大鱷」索羅斯前軍師、傳奇經理人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）周三（28 日）受訪時表示，美國聯準會（Fed）試圖迅速消除其過去 10 年來利用寬鬆貨幣促進經濟擴張的政策，對美國經濟來說不會有好結果。他認為，美國明年經濟將「硬著陸」，經濟衰退可能比許多人預期的還要嚴重。閱讀全文...

歐盟將祭出新制裁 讓俄國為衝突升級付出代價

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）周三（28 日）表示，歐盟將提議對俄國產品實施「全面」的新進口禁令，並禁止向俄國出口可能有利俄國軍方的關鍵技術。她強調，歐盟決心讓克里姆林宮為俄烏衝突進一步升級付出代價。閱讀全文...