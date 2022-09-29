傳越南將立法管控社群媒體平台新聞內容 臉書等營運商承壓

路透周三（28 日）援引三名知情人士消息報導，越南正準備制定新法規，限制哪些社群媒體帳號可以發布新聞內容，當局將在年底前宣布新規內容但目前細節尚未敲定，此舉恐給社群媒體平台商帶來莫大的監管負擔。

知情人士補充，越南政府的新規立法基礎將建立在控制 Meta 旗下臉書與 Google 旗下 YouTube 平台的新聞傳播上，平台供應商將承受重大的監管負擔。對此，越南訊息與通訊管理局和越南外交部並未立即回應置評請求。

一名熟悉談判的消息人士表示，越南政府希望解決社群媒體「新聞化」（News-lisation 或 Báo Hoá）的問題。新聞化是越南官方使用的術語，用來描述誤導用戶，使其以為社群媒體帳號是經過授權的新聞機構。

據悉，越南政府官員一直在與流行的社群媒體和網路公司舉行秘密會議，向他們簡要說明根據新規哪些類型帳戶能發布新聞內容，與此同時當局也有權命令社群媒體公司封殺違規帳戶。知情人士稱，更多有關網路與社群媒體平台的規定將在今年第四季或明年初宣布。

根據越南政府去年數據顯示，越南是臉書全球前十大市場，擁有 6,000 萬至 7,000 萬用戶。知情人士稱，越南也替臉書創造約 10 億美元的收入，超車法國。另外 YouTube 在越南也有 6,000 萬用戶、TikTok 有 2000 萬用戶，而推特在越南用戶數量相對較少。

這四家社群媒體平台恐遭受越南政府新規監管，對此臉書母公司 Meta 與推特拒絕置評，而 Google 則並未回應置評請求，TikTok 則聲明表示會遵守當局法規與指導方針解決內容違規問題，但並未對越南即將推出的新規置評。

截稿前，Meta(META-US) 盤中股價上漲 4.23%，每股暫報 140.08 美元；Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 上漲 2.37%，每股暫報 99.81 美元；推特 (TWTR-US) 上漲 2.64%，每股暫報 43.20 美元。