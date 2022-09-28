〈台幣〉韓元、人民幣狂破底 台幣貶9.1分相對抗跌

美元獨強，韓元、人民幣今 (28) 日狂破底，造成亞股全倒，台股也難逃殺機重挫 360 點，但新台幣兌美元匯率終場則貶值 9.1 分、收在 31.871 元，表現相對抗跌，成交金額 9.86 億美元。

美元指數今天爆衝到 114.76，再度改寫 20 年新高，繼道瓊指數遁入熊市後，亞股全面賣壓沉重，台股跌 2.6%、收今日最低，外資再度擴大賣超力道，出脫台股近 120 億元，已經連六賣。

雖然亞股一片慘綠，但台股跌幅明顯相對較大，除了美元飆升、美股電子盤下殺，匯銀人士認為，加上我央行可能採取外匯管制措施，也是嚇跑外資因素之一，外資大舉從權值股提款可見一斑。

亞幣部分，人民幣離岸價跌穿 7.25，在岸價也直逼 7.25，創 2008 年以來低位，外資大華銀行開始喊出，不排除離岸人民幣下探 7.3；韓國股匯市也慘遭血洗，韓元跌破 1440 元關卡、續創 13 年新低。

亞幣貶值壓力沉重，但新台幣兌美元終場僅貶值 9.1 分、貶幅 0.29%，相較於人民幣和韓元皆重貶 1%，可以看出台幣相對抗跌；但匯銀人士表示，美元獨強未改善前，外資撤離腳步就不會停歇，尤其到年底前美國都仍將維持鷹派升息，新台幣弱勢格局未變，外媒甚至已喊出年底下探 32.3 兌 1 美元價位。