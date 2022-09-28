〈陸港盤後〉Fed鷹氣不減 A股、港股全倒

中國 A 股三大指數、港股周三（27 日）收盤全倒，深成指與創業板指大跌逾 2%，恒生指數的跌幅更超過 3%，利空是美國聯準會（Fed）鷹氣不減，多名央行官員宣示將持續壓制通膨，人民幣匯價應聲摜破 7.2 元大關。

滬指周三收盤大跌 1.58% 報 3,045.07 點，深成指重挫 2.46% 報 10,899.7 點，創業板指驟跌 2.57% 報 2,313.77 點；兩市成交額合計人民幣 6,472 億元，北向資金淨流出 38.4 億元。

鈉電池、鋰礦、鋰電池、光電、儲能等新能源類股大幅走低，銀行、保險族群逆勢走高。

香港恒生指數收盤重摔 3.41%，恒生科技指數狂跌 3.85%。

中國央行的政策與美國聯準會（Fed）背離，已引發資本外流，並導致人民幣貶值。Fed 多名官員表示，將持續積極壓制通膨，即使升息提高經濟衰退風險。

今年有投票權的鷹派大將、聖路易聯準銀總裁布拉德（James Bullard）周二表示，他偏好「超前部署」式升息策略，希望到年底聯邦資金利率升至 3.75-4.00%。

明尼亞波利斯聯準銀總裁卡什卡里（Neel Kashkari）也說，Fed 致力於恢復物價穩定，且目前升息步調適當。

彭博行業研究分析師 Marvin Chen 說，Fed 堅持鷹派立場，引發美元觸及新高，衝擊各大股市；新款 iPhone 需求令人失望，也給供應鏈帶來賣壓。

蘋果往年都在此時增產，以滿足年底購物季需求，但彭博報導，知情人士透露，蘋果已告知供應商，取消 iPhone 14 產品系列下半年增產計畫，原因是需求不如預期。

在 Fed 官員大展鷹姿下，在岸人民幣兌美元匯率，周三盤中跌破人民幣 7.2 元兌 1 美元關卡，報人民幣 7.2235 元，為 14 年來最低水準。離岸人民幣也跌破 7.2 元關口，報人民幣 7.2162 元，寫下歷來最低紀錄。

國盛證券認為，在美元走強、多國央行升息之際，海外市場持續帶來負面影響，但中國與歐美主要經濟體處於不同貨幣周期，且基本面、政策面穩定。因此，市場有望迎來階段性回升。