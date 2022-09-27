經濟埋衰退隱憂 9月CCI指數降至62.59點 續創13年來新低

美國激進升息引發經濟衰退風險，中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日發布 9 月消費者信心指數 (CCI) 為 62.59 點，較 8 月下降 0.49 點，續創近 13 年來新低。

調查結果指出，本次調查 6 項分項指標中，僅物價水準的一指標上升，但購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市等 5 項指標全都下降。

其中唯一上升的指標「未來半年國內物價水準 」，本次調查結果為 26.9 點，較 8 月調查上升 0.4 點，但與去年同期 調查相較下降 13.1 點；而降幅最多的指標「未來半年購買耐久性財貨時機」，9 月為 108.35 點較 8 月下降 1.05 點與去年同期調查相較下降 7.8 點。

下降幅度第二的指標則是「未來半年國內經濟景氣」，9 月調查結果為 78.9 點，較 8 月調查結果相較下降 0.8 點，與去年同期調查相較下降 9.7 點；至於「未來半年家庭經濟狀況」，9 月 73.6 點，與 8 月調查結果相較下降 0.75 點，與去年同期調查下降 13.4 點。

而從絕對水準來看，5 項下滑指標皆偏向悲觀，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀指標。