〈景氣燈號〉Q4全球經濟挑戰更大 下月恐變燈

國發會今 (27) 日公布景氣燈號結果，8 月綜合判斷分數再下滑至 23 分，為連續八個月下滑，且瀕臨燈號轉變的臨界點，下個月恐亮出代表景氣轉向的「黃藍燈」，對此，國發會說，考量外部仍有諸多因素，無法預測下個月狀況，但坦言第四季全球經濟挑戰更大。

國發會表示，目前景氣燈號仍亮出代表穩定的綠燈，黃藍燈才代表景氣轉向，現階段分數雖然在臨界點，但還無法說是到達轉折。

國發會坦言，台灣屬於出口導向國家，無法完全避開受全球經濟衝擊，但回顧過去 2-3 年疫情以來，台灣在各項總體經濟指標相對穩健，出口持續受惠新興應用、科技新品上市挹注，投資方面有綠能、投資台灣三大方案，內需消費也有解封商機助攻，雖然外部環境不理想，但台灣景氣也不至於非常悲觀，需審慎關注。

從領先指標觀察，國發會說，雖然已連續 10 個月下滑，累計跌幅達 7.05%，但 7 月以來跌勢已有逐漸收斂的跡象，包含工業及服務業受雇員工淨進入率、實質半導體設備進口值等指標都有改善。

國發會進一步指出，台灣經過近年內部經濟體質改善，可望強化抵禦外部衝擊的能力，但第四季全球經濟挑戰確實更大，回顧上周全球超級央行周，各國陸續提出升息對策以抑制嚴峻通膨問題，國際機構也紛紛下修今年全球經濟展望。