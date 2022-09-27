市場今晚聚焦！鮑爾今日出席加密貨幣會議、歐央行將持續升息

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 16 分)：

■道瓊指數：上漲 301 點，漲幅 1.03% 至 29644。

■那斯達克 100 指數：上漲 155.5，漲幅 1.37% 至 11471.75。

■標普 500 指數：上漲 45.25，漲幅 1.23% 至 3715.25。

歐洲央行行長拉加德在布魯塞爾對歐洲議會議員表示，縱使歐洲經濟大幅放緩，歐洲央行也會持續升息。拉加德表示將在未來幾次貨幣政策會議上持續升息，以抑制需求，並防範通膨持續走高。鮑爾今日將出席加密貨幣的會議，市場關注！(推薦閱讀知識：PCE 本周公布－美國 FED 最重視的通膨與經濟指標之一是什麼？)

二、美股盤前市場重點要聞：

1. 英特爾將舉辦創新日 (Innovation Day)：9 月 27 日至 28 日英特爾將舉辦創新日(Innovation Day)，屆時除了英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger) 將發表演講外，市場預期將展示地 13 代 Intel Core Raptor Lake 處理器。近期英特爾技術長 Greg Lavender 針對建構開放生態系的目的提出進一步的說明，開放的生態系能夠協助降低複雜性並提升開發者生產力、程式碼可攜性和執行效能，讓開發者能夠專注於打造創新解決方案。為迎合眾多的架構與硬體類型，英特爾推出的軟體已朝模組化方向發展。為協助開發者提升生產力並改善價值實現時程（time-to-value），英特爾投資諸如 Intel oneAPI 等工具。

2. 全球最大的自動化從業者盛會：UiPath FORWARD 5 為全球最大的自動化從業者盛會，將於 9/27~9/29 在拉斯維加斯威尼斯人渡假村舉行。近期 UiPath 宣布與 qBotica 合作。此次合作引入了 Automation Cube，這是 qBotica 的上市 UiPath 託管服務實踐，可為客戶提供諸如降低總成本和針對其行業和營運量身定制的自動化等優勢。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險