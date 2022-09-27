久裕超低溫冷鏈倉儲完工 2-8度冷藏庫已接獲訂單

醫藥通路商久裕 (4173-TW) 今 (27) 日召開法說，公司表示，看準未來疫苗需求，投資逾 3000 萬元建置的超低溫冷鏈倉儲陸續完工，其中，2-8 度的冷藏庫已經有訂單，預期營收貢獻將逐步增加。

久裕未來營運有三大方向，包括經銷物流、銷售推廣與切入潛力市場。其中，經銷物流方面，投資超過 3000 萬元建構超低溫冷鏈服務，涵蓋 2-8 度冷藏庫、-20 度冷凍庫及 - 80 度冰箱，並正在申請 TFDA 核可。

公司表示，由於 2-8 度冷藏庫可存放的產品較多，已經開始接洽訂單，較快會有營收貢獻，而 - 20 度冷凍庫與 - 80 度冰箱雖然尚未有訂單，但鎖定實驗室與疫苗領域，預期未來每年仍會有施打新冠疫苗追加劑、補強劑倉儲需求。

銷售推廣部分，久裕除了代理歐美日原廠產品，如美國藥廠 Viatris(暉致醫藥) 泌尿科、皮膚科、婦產科等產品，瑞士諾華的精神科、肝膽腸胃科藥品、J&J 嬌生旗下保健品等，也建構全通路銷售網，持續增加新合作夥伴並擴大營運規模。

切入潛力市場方面，久裕將在新一代抗癲癇用藥、抗流感製劑與 B 型肝炎等領域推出新產品。

久裕近期股價低於淨值，對此，公司回應，淨值是公司業務努力下，讓資產大於負債、股價則是有市場操作與情緒的反應，對於股價低於淨值平常心看待。