【盤中熱點】指數平盤震盪，ABF等跌深個股止跌，北極星藥業跌停打開

一、台幣匯率續貶但並未再創高，指數稍稍止穩

台幣經過幾天的貶勢後並創下五年九個月的新低後，雖本日一度來到 31.88 但並未，意味外資賣股力道或許稍稍減緩，對於短期股市而言無疑是個相對好的消息，也令疲弱多日的指數稍稍止穩，目前於小幅上漲，預估量為 1897 億。

由於美國聯準會目前看不出有轉鴿的跡象，所以台幣仍舊會有貶值壓力，但事情總是一體兩面，雖貶值經常被認為是外資高機率賣股匯出，但台幣變薄對於收美元的公司則是能夠正面看待的事情，因此貶值受惠股近期就有機會受到關注。

而本日指數雖開高走低，但觸及昨日低點後隨即有買單湧進，在科技股的部分，除了護國神山 (2330-TW) 與貨櫃海運的回穩是本日重要的多方指標外，(8046-TW)南電、(303-TW7)欣興、(3189-TW)景碩、(6104-TW)創惟、(6756-TW)威鋒電子、(3588-TW)通嘉等先前跌深股，在本日止跌，顯示盤面有所回溫，

但以上圖資金流向圖來看，生技族群佔據比重仍然相當高，在大盤量能有限情況下止跌後是否能回穩，仍然是後續需要關注。

二、投信轉買個股表現追蹤

在盤勢不穩定的背景下，投信的買賣超就是一個相當值得關注的方向，

盤前整理先前投信未買超，首度轉買的個股如下：點我看更多►台股盤前

點我看更多►投信轉買策略邏輯

三、北極星跌停打開，國安基金全力護盤

在櫃買指數的部分，本日生技醫療仍佔了 32% 的成交比重但整體卻呈現下挫，而這也是本日櫃買指數要弱於指數的最大原因。值得注意的是，三度跌停的 (6550-TW) 北極星藥業 - KY，稍早跌停已有打開，帶動 (6589-TW) 台康生技、(1798-TW)美時、(4162-TW)智擎等生技族群由低走高打出了下引線，同時也令櫃買指數跌勢稍有收斂，而為什麼北極星藥業 - KY 會這麼受市場關注？原因是日前櫃買指數強勢，有很大一部分是由生技醫療所帶動，也因此若生技族群表現相當疲弱，且未出現新主流，就可能會影響投資人的信心。

而就短線而言，國際氛圍使得市場觀望，行情延續性確實會相較不持久，但其實這波指數的修正，已令台股本益比跌破 11 倍，遠低於平均 15~20 倍的水準，許多個股都已經呈現一個跌無可跌的情況，對於中長線投資人或許會是個較佳進場時機，這或許也是 ETF 人數持續增加的原因所在。

即便市場近期觀望氛圍濃，但國安基金操盤手已表示要全力護盤，這會令市場容易湧現「抄底買盤」，將有利於盤面止穩。

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