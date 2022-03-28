3 月CCI創9個月來新低 投資股票指標更創逾1年低點

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (28) 日公布 3 月消費者信心指數 (CCI) 調查的總數為 72.24 點，月減 0.95 點，為去年 7 月以來新低，6 項調查指標中，有 3 項上升、3 項下跌，又以投資股票指標跌最多，並來到去年 2 月以來新低。

台經中心表示，本次上升幅度最多的指標是「未來半年國內就業機會」，調查結果為 66.75 點，月增 1.45 點，來到去年 9 月以來高點，反映本土疫情趨緩後，勞動市場表現趨穩；其次為「未來半年家庭經濟狀況」78.35 點，月增 0.45 點，「未來半年國內物價水準」30.55 點，月增 0.1 點。

而下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，調查結果為 45.9 點，月減 3.8 點，其次為「未來半年購買耐久性財貨時機」122.4 點，月減 3.4 點；而「未來半年國內經濟景氣」89.5 點，也較上月略下滑 0.5 點，台經中心指出，去年下半年至今，國內經濟景氣指標多呈現下降的趨勢。

從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

另外，在「購買房地產時機」指標部分，3 月調查結果為 119.35 點，月減 3.5 點。