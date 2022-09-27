帥度破表！ 59.2度不降度 金高首席原酒重磅登場

去年 58 白金龍源酒造成搶購熱潮，今年在粉絲敲碗之下，黑松 (1234-TW) 再聯手金門酒廠打造帥度破表的升級版「白金龍首席原酒」。黑曜色瓶身搭配高級的燙金雙龍圖騰， 59.2 度不降度灌裝，陳香、果香、醇厚均升級的首席原酒，甫上市即引爆話題！



多數人都聽過威士忌有原酒，其實高粱酒也有原酒，而這次首席特調版，更特別採用原酒原液，59.2 度不降度灌裝，極度珍稀且老窖歲月風味更加豐厚，讓酒饕們眼睛為之一亮！延續系列酒款 58 白金龍源酒的特點，首席原酒使用歷經六十年的第一代白金龍原生麴菌釀製，追根溯源回到誕生酒廠，100% 單一金城老酒廠出品，酒體更是再升級，由首席調酒師自源酒的原液中，百釀精挑出首席特調酒體，整體風味更為豐富濃郁。金門酒廠首席調酒師表示：「59.2 度不降度，更能喝出首席的高度！」

承襲白金龍源酒單一金城老酒廠血脈，59.2 度「白金龍首席原酒」的香氣及口感層次豐富，老窖陳香濃厚，入口感受溫潤甘冽風格的經典風味，飽滿厚重但不刺激，酯香與酸香、甜香的完美融合，令人驚豔；尾韻則有著果釀陳醬四大香氣，讓人為之著迷，老窖陳香持久不散，還沒吞下已經在想下一口！



黑曜色瓶身，搭配燙金雙龍、金城老酒廠圖騰，不但散發出尊爵不凡的氣勢，更深具回歸初生感動與溯源的意義！59.2 度「白金龍首席原酒」巨珍稀的酒體，與精緻黑色瓶身設計，甫上市即掀起熱烈討論。裝瓶後仍可持續熟陳的特點，加上高顏值，增值潛力備受看好，送禮更顯品味不凡，連高粱酒迷傳奇主播盛竹如都大讚值得收藏！

這次升級版推出「比源酒更為珍稀的原酒」，是很多收藏家聞訊即馬上詢問的原因，從瓶身設計到酒體，皆具獨特性，未來增值潛力不容小覷。59.2 度「白金龍首席原酒」即日起陸續於全台各地區酒類專賣店限量販售，並於 9/29(四)7-ELEVEN 超商開放限量預購，定價 900 元，實際庫存及價格依各通路為準。帥度破表的首席原酒，絕對能滿足金高迷的收藏慾！

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