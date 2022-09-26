〈台幣〉尾盤阻貶力道救援 終場貶1.53角、收31.818元

儘管美元指數飆高後拉回，但非美貨幣大跳水，英鎊破底，台北股匯市今 (26) 日也上演大逃殺，新台幣兌美元匯率盤中一度貶破 31.9 元，雖然尾盤阻貶力道進場讓跌勢收斂，但終場仍貶 1.53 角、以 31.818 元作收，台北外匯經紀公司成交金額 12.24 億美元。

聯準會 (Fed) 升息加深市場對於全球經濟衰退的擔憂，造成投資人風險意識加重，恐慌性指數 VIX 升至三個月的高點，台股今日也難逃殺機跌破前低，終場收在 13778.19 點，暴跌 340.19 點，其中，外資再賣超 78.45 億元，已經連四賣。

美債殖利率與美元飆漲，外資持續匯出，新台幣匯率更是跌跌不休，盤中一度摜破 31.9 元，最低重跌 2.36 角、打到 31.901 元，創下 2017 年 1 月中旬以來盤中新低紀錄，但尾盤跌勢收斂，收 31.818 元。

富國銀行分析師預期美元的強勢可能會持續到 2023 年初，非美貨幣全倒，英鎊破底創歷史新低；人民幣中間價自 2020 年 7 月、逾兩年多以來首次跌破 7，讓中國人民銀行按捺不住，今日宣布自 9 月 28 日起，將調高遠期售匯業務的外匯風險準備金率，但市場似乎不領情，在岸、離岸人民幣雙雙跌穿 7.15。

