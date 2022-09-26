有愛無礙 南山人壽為離島身心障礙族群撐起微保保護傘

你的夢想是什麼？有人希望財富自由、有人希望環遊世界，但對身心障礙者而言，面臨可能遭受社會異樣眼光及不平等的對待，最大的夢想可能就只是如常地求學、就業、過生活，不造成家人的負擔。

恪守公平待客原則，南山人壽期許成為所有客戶的「幸福捍衛者」，成為身心障礙者的最佳守護者。多年來致力透過微型保險公益行動照顧弱勢，並自 2022 年起，將微型保險的保護傘進一步擴張至金門、馬祖、澎湖等離島的輕度 / 中度身心障礙族群，成為臺灣唯一捐助離島身心障礙族群微型保險之金融保險業者，以實際的行動照顧身心障礙族群，積極為社會帶來幸福力量。

力行微保公益行動 九年來捐助逾新台幣 6,622 萬元

金管會訂定之《金融服務業公平待客原則》明文揭示，應確保金融服務業對每一客戶提供相同服務，並依客戶需求提供適當照顧，落實普惠金融。多年來，南山人壽從商品設計、商品規劃、招攬、理賠、諮詢等各服務環節，均秉持公平合理及誠信原則，確保所有消費者都能享受南山人壽貼心的服務與照顧。

為使弱勢民眾得以低保費獲得基本保險保障，南山人壽繼 2009 年推出業界第一張可個人投保的微型傷害保險後，2014 年起開始與各地方政府合作捐助「微型保險」，截至 2022 年 8 月底為止，南山人壽已與九個縣市政府攜手合作，保障對象涵蓋低收入戶、中低收入戶、輕度 / 中度身心障礙者及領有中低老人津貼之經濟弱勢長者，累計捐贈微型保險保費超過新台幣 6,622 萬元，協助超過 27 萬人次弱勢民眾享有基本保障，具體展現南山人壽作為「客戶的幸福捍衛者」的決心。

長期以來，南山人壽致力於擴大微型保險保護傘範圍，針對身心障礙族群的協助，今年更將微型保險觸角自屏東延伸至彰化及金門、馬祖、澎湖等離島地區，是臺灣唯一捐助離島身心障礙族群微型保險之金融保險業者，用實際的行動照顧身心障礙族群，建構更為健全的社會安全網。

除了協助身心障礙朋友擁有基本保險保障，南山人壽更進一步關注身心障礙者自立生活的議題，攜手屏東縣政府社會處，挹注經費支持屏東啟智協會「智青農事培力坊」，讓身心障礙青年學習整地、播種、澆水、除草、採收等農業技能，從中建立工作態度並提升自信心；日前亦向屏東身心障礙團體及庇護工場認購 200 盒中秋伴手禮，協助庇護工場穩定營運及鼓勵身心障學員持續就業與學習，支持其自立生活融入社區，用實際行動落實保險為「公益服務業」的核心價值。

有愛無礙 身心障礙客戶專線接聽率高達 99%

為確保身心障礙者金融保險服務的權利，南山人壽積極為身心障礙族群提供專業服務與溫暖關懷，於 2022 年三月起推動「有愛無礙專案」，身心障礙保戶如撥打客服電話，系統會自動辨識來電者身分，如辨識來電者為身心障礙客戶，電話將直接轉至專人優先接聽服務。除此之外，透過系統提示訊息，客服人員能敏銳了解客戶未說出口的需求，提供貼心的服務，如在服務聽覺障礙者，客服人員將會提高服務音量，據此優化服務流程與體驗。

「有愛無礙專案」推出後，截至今年六月底，共計接獲 783 位身心障礙客戶來電，接聽率高達 99%，詳細回覆身心障礙保戶關於理賠申請方式、給付進度、保費繳納方式等各種疑問。此外，客服人員也會在電話結束前，主動向身心障礙保戶介紹南山人壽「健康守護圈」(註 1) 健康加值服務供保戶參考，此舉亦獲得身心障礙保戶的正面迴響，對客服人員的温暖關懷深表感謝。

同時，只要身心障礙保戶有需求，南山人壽可依保戶所在地區，指派服務人員到府提供契約變更、保單借款、理賠等多項服務。例如，因聽覺障礙無法透過電訪完成契約變更確認之客戶、或行動不便無法臨櫃辦理保險業務的客戶，南山人壽可指派服務專員到府協助客戶辦理相關保險業務。

秉持公益服務業的精神，南山人壽未來將持續與內勤員工、業務同仁、合作夥伴攜手努力，秉持「誠信對待、專業服務、溫暖關懷」的經營理念，真誠提供客戶更專業、更暖心的服務，作為客戶堅實的人生依靠，成為客戶幸福的捍衛者！

註 1：南山人壽健康守護圈之各項服務內容係由相關廠商各自提供及負責，若有使用及服務問題請逕洽各該廠商，與南山人壽無涉。