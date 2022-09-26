〈台股盤前〉美股逼近熊市 指數不排除探前低支撐

美股受到升息 3 碼與鷹派聲明衝，引起市場氣氛轉為悲觀，四大指數上周五 (23 日) 大跌，道瓊更重挫近 500 點，創近 2 年新低，逼近熊市邊緣，台股同樣沉重賣壓，周線連五黑後面臨萬四保衛戰，不排除下探前低 13928 點支撐。

台股上周五股匯雙殺，指數開低走低，終場大跌 166.25 點，收在 14118.38 點。三大法人上周賣超 494.43 億元，外資賣超 468.23 億元，自營商賣超 76.80 億元，僅投信買超 50.51 億元，9 月以來法人賣超金額達 1586.32 億元，其中外資累計賣超 1351.35 億元。

美股四大指數在聯準會鷹式升息衝擊下，道瓊重挫 486.27 點或 1.62%、那指下跌 198.88 點或 1.8%、標普也有 1.72% 跌幅、費半則跌 35.4 點。台積電 ADR 下跌逾 2%，聯電 ADR 也有 1.8% 跌幅；日月光 ADR 則下挫 3.1%。

市場消息方面，半導體景氣下行風暴延燒至最上游的矽晶圓材料。業者透露，近期 8 吋矽晶圓市況率先反轉，而且是急轉直下，後續 12 吋矽晶圓產品也難逃衝擊，環球晶、台勝科、合晶等台廠警戒。

輝達上周推出最新「RTX 40」系列顯卡至今，歐洲市場已砍價近 3% 求售，讓輝達首度面臨高階新顯卡問世初期售價就「破發」窘境，微星、技嘉、華碩等本土板卡廠原本期待的高端市場買氣恐落空。