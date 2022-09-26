【袁志峰專欄】國指創近14年低位，長線吸引

今日推介 - 恒生國企指數 ETF(2828), 上日收市 $62.2

1) 股市前景

上周五港股繼續下跌，恒指創近 11 年低位，科技股跑輸大市，騰訊 (700) 及小米 (1810) 創 46 及 31 個月新低。反映中資股走勢的國企指數，收市價創近 14 年新低。全星期計，恒指及恒生科指跌 4.4% 及 7.0%，上証指數及深証成指跌 1.2% 及 2.3%，標指及納指跌 4.6% 及 5.1%；美元指數升 3.1%，富中英磅兌美元跌 4.9%；美國 2 年期國債息率由 3.87% 急升至 4.20%；紐約期油跌 6.7%。美國激進加息、強美元引致人民幣貶值、俄烏局勢惡化及全球經濟衰退風險上升是引致金融市場波動的主因。

短線而言，全球金融市場混亂持續，港股弱勢不易扭轉，雖有技術反彈空間，但欠缺持續回升的條件。中共 20 大會議將於 10 月 16 日召開，會後中國政府的宏觀政策可能會有邊際改善，積極應對目前的經濟困境。長線而言 (持有一年以上)，現時港股平均市盈率跌至偏低的 9.2 倍，估值偏低，投資港股應有理想回報。

今天推介是恒生國企指數 ETF(2828) — (1) 上周五國企指數創近 14 年新低的 6114 點，今月及今年以來分別跌 10.9% 及 25.8%，9 天相對強弱指數跌至 25 的技術超賣區。(2) 參考恒生指數服務公司數據，現時市盈率為 9.1 倍，股息率 4.0 厘，市淨率低於 1.0 倍，估值偏低。(3) 包含 50 隻成份股，有效分散風險，新經濟相關的科技股有 15 隻比重佔 39.7%，屬低估值及防守性的國有銀行、保險、石油及電訊股有 14 隻比重佔 37.5%，其餘 21 隻主要是食品、消費、醫藥、汽車及地產類股份比重佔 22.8%。(4) 今年起多間大型國企包括中國移動、中國電信、中海油及中國神華等都計劃增加派息比率，個别公司也有回購股份行動，反映國有企業已採取更積極的市值管理方案。(5) 長線吸納機會已現，建議買入，短線目標價 68.0 元，止損價 60.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 92 點，早段曾倒升 18 點，隨後震盪走低至收盤，以接近全日低位收市，收報 17933 點，跌 214 點或 1.2%，再創 2012 年以來新低。成交額按日增減 5% 至 808 億元，8 月份日均成交額 922 億元。港股通南向資金淨買入 28 億元，中國移動 (941)、騰訊 (700) 及中海油 (883) 錄得 8.7、5.2 及 3.3 億元淨買入，兗礦能源 (1171)、美團 (3690) 及舜宇光學 (2382) 錄得 1.8、1.8 及 1.3 億元淨賣出。9 月以來累積淨買入 283 億元，8 月淨買入 84 億元。全周計，恒指跌 4.4%。

藍籌股 14 升 55 跌 4 持平。中銀香港 (2388) 及恒生銀行 (11) 漲逾 3% 及 2%，為表現最佳藍籌。中石油 (857)、中石化 (386)、中國移動 (941) 及中國聯通 (762) 升逾 1%。東方海外 (316)、舜宇光學 (2382)、金沙中國 (1928) 及萬洲國際 (288) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。其次是中國神華 (1088)、京東 (9618)、阿里 (9988)、碧桂園 (2007) 及周大福 (1929) 跌逾 3%。碧桂園服務 (6098)、藥明生物 (2269)、海底撈 (6862)、中國宏橋 (1378)、中升控股 (881) 及蒙牛乳業 (2319) 跌逾 2%。

恒生科指跌 2.3%，收報 3589 點，成份股 2 升 27 跌 1 持平。大型科技股跑輸大市，阿里 (9988) 及京東 (9618) 跌逾 3%，騰訊 (700)、美團 (3690) 及小米 (1810) 跌逾 2%。金山軟件 (3888) 跌逾 5%，為跌幅最大成份股。平安好醫生 (1833)、京東健康 (6618)、小鵬汽車 (9868) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 4%。阿里健康 (241)、蔚來 (9866) 及海爾智家 (6690) 跌逾 3%。比亞迪電子 (285) 跌 3%。攜程 (9961) 及理想汽車 (2015) 漲逾 5% 及 1%，為表現最佳成份股。全周計，恒生科指跌 7.0%。

板塊方面，大型科技、線上醫療、內房、物管、電力設備、風電、鋰電池、生物科技及航運股跌幅居前。雅居樂 (3383)、旭輝控股 (884) 及合景泰富 (1813) 跌 7%-8%。雅生活服務 (3319)、旭輝永升服務 (1995) 及融創服務 (1556) 跌 5%-7%。哈爾濱電氣 (1133) 及東方電氣 (1072) 跌逾 8% 及 5%。龍源電力 (916)、新天綠色能源 (956) 及金風科技 (2208) 跌 4%-5%。贛鋒鋰業 (1772) 及天齊鋰業 (9696) 跌 5% 及 4%。金斯瑞生物 (1548)、信達生物 (1801) 及藥明康德 (2359) 跌 4%-5%。東方海外 (316)、中遠海控 (1919) 及太平洋航運 (2343) 跌逾 4%。

石油、電訊、電訊設備及本地銀行股逆市上升。中國電信 (728) 升逾 3%。中興通訊 (763) 及中國鐵塔 (788) 漲逾 1%。

周五上証指數平開，早盤先升後回，最多曾漲 0.5%，其後倒跌 1.2%，午後反覆，收報 3088.37 點，跌 0.7%。深証成指跌 1.0%，科創 50 指數跌 1.5%。滬深兩市總成交約 6700 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 300 億元。滬深股通北向交易淨賣出 5 億元，9 月以來累積淨賣出 171 億元，8 月淨買入 127 億元。全周計，上証指數跌 1.2%，深証成指跌 2.3%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中美達成審計監管合作協議，美國上市公司會計監督委員會 (PCAOB) 已在港展開核查工作。證監會主席雷添良接受本地電視台訪問表示，包括中國證監會在內的中美監管部門人員，正於香港展開中概股審計檢查工作，若有需要，香港證監會亦會協助。(信報)

4) 個股訊息

港交所 (388) 有意在明年上半年推出雙幣股票市場莊家機制，港府亦計劃豁免市場莊家在雙幣股票中進行特定交易時所需繳款的印花稅，冀能改善人民幣計價股份流通性低和與港元計價股份間存在價差的問題。(信報)

中國神華 (1088) 表示，經綜合考慮公司實際情況、股東的意願和要求，未來資本開支計劃、盈利規模及現金流量狀況等因素，在平衡短期和長期利益基礎上，2022 至 2024 年度每年以現金方式分配的利潤不少於公司當年實現的歸屬於公司股東淨利潤 60%；2019 至 2021 年度為 50%。(信報)



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