新保921防災日演練不間斷 強化防災應變能力

近期台東池上發生規模 6.8 強震，造成房屋倒塌與橋面斷裂等災害，也造成人民的傷亡，更讓全台民眾陷入恐懼憂心忡忡，而台灣素有地震之島之稱，36 條活動斷層遍布全台，天災防不勝防，如何與地震共存，建立防災思維，是全民皆需面對的課題。因此，新光保全 (9925-TW) 為保護員工並防患未然，9/21 配合「地震速報演練」的國家級警報簡訊，於 9 時 21 分舉行「全國防災日」實地演練，期望深化同仁地震緊急避難及應變能力。

憶起 921 地震災情震驚全台、傷痛仍歷歷在目，當時新光保全除第一時間動員前往災區，挨家挨戶尋找客戶標的，在客戶處貼上便利貼，希望確認客戶平安及是否需要協助，並投入災區物資運送等救災工作。

對新保來說，921 不單是地震，更是不可抹滅的歷史眼淚，因此，自 921 地震隔年起，秉持「歷史不能遺忘、經驗必須記取」的信念，在每年 9/21 前夕，新保總公司和各地分支單位同步舉辦防災日，今年因防範疫情之故避免群聚，採地震保命三步驟為「趴下（Drop）、掩護（Cover）、穩住（Hold on）」實地演練，以達「多一分準備、少一分損失」居安思危的目的。

當地震來襲時，銀髮長者是較脆弱的族群，如長照機構中的長輩因為年邁、失智、中風等老化問題，不方便隨時起身移動，也欠缺防災相關知識，容易曝露於危險之中，基於此，新保枋橋日照中心也實際帶領長輩進行防災地震演練，教導長輩如可蹲則採保命 3 步驟，行動不便者就地低頭善用枕頭或棉被保護頭部，期望透過演練，能在緊急災害發生時盡速應變，保護長輩生命安全。

新保基於社會責任，2007 年成立的「安心教室」，即致力於防火、防震等安全教育的推廣，並宣導準備防災逃生包的重要性，非等災害來臨無準備而手忙腳亂，從長至幼全年齡透過課程體驗，學習急救逃生基本技巧，同時因應疫情考量開立線上課程，期許提供無圍牆的網路教學讓更多人受惠，進而回饋社會，讓民眾對安居有感。