分析師：日本出手干預未改變日圓貶值主因 僅提供暫時支撐

日本當局周四 (22 日) 睽違 24 年出手阻貶日元，緩解了日元的貶值壓力，但分析師認為，干預匯市的行動恐怕只能暫時支撐日元，因為這並沒有改變日元貶值的主因，全球貨幣政策的鴻溝依然存在。

美國聯準會 (Fed)3 度升息 3 碼之際，印尼、英國在內等央行陸續升息，就連瑞士也宣布升息 3 碼，正式終結歐洲的負利率時代，進一步拉開與日本央行 (日銀, BOJ) 的政策差距，投資人紛紛將現金轉移到利率較高處。

這代表只要日本央行繼續保持鴿派立場，干預匯市的影響恐怕有限，分析師認為除非情況有所轉變，否則日元匯率反彈的機會很小。

美國前財政部官員、官方貨幣與金融機構論壇 (OMFIF) 美國主席 Mark Sobel 便稱，干預匯率的行動與 Fed、日銀的行動背道而馳，預估整體影響將非常短暫。

以「微笑美元」理論著名的避險基金 Eurizon SLJ Capital 執行長任永力 (Stephen Jen) 說：「雖然只有干預可能還不夠，但他們 (日銀) 正在踩剎車。」他認為日銀的行動可讓日元維持在 150 下方，甚至控制在 145 左右。

日本上一次大量買進日元是在 1998 年 4 月，當時日銀在外匯市場購買 2.8 兆美元的日元，但並沒有馬上阻止日元的貶勢，一直到 4 個月後日元才觸底。到了當年底，日元已自低點反彈 30%。

然而，與 1998 年不同的地方在於，日元現在的疲軟走勢並非由尋求套利的投機人士所導致，貨幣政策分歧與貿易狀況惡化才是罪魁禍首。作為能源淨進口國，日本貿易逆差在 8 月創下歷史新高。

日本確實有大量外匯存底可用於干預匯市，嚇倒任何試圖放空日元的交易者，截至 8 月底，日本的外匯存底為 1.17 兆美元，東京每日平均日元交易量約為 4790 億美元，這些外匯存底足以在 Fed 結束緊縮周期前幫助支撐日元。交易員預估，這個時間點最快 2023 年初期至中期就會到來。