飯店餐飲外帶需求升溫 雲品、晶華強化外帶外送服務

近期確診人數持續創高，雲品 (2748-TW) 指出，外帶需求已相應增加，旗下君品酒店連日來接獲超過上百通詢問外帶電話，而晶華 (2707-TW) 也表示，確診人數持續衝高，使美食外送和自煮的需求也隨之提高，已在平台上開賣抗疫戰備存糧箱，以強化母親節大檔期的業績動能。

雲品旗下君品酒店連日來接聽超過上百通的詢問外帶美食電話，母親節中式極品海陸分享餐更在本周末二日獲預訂 200 多套，因此，君品已重啟當日現作外帶餐點服務。

雲品指出，疫情影響二年多以來，許多消費者已習慣美食外帶和內用交替消費，由於近期本土疫情升溫，外帶需求相應增加，館內餐廳多項外帶熱門組合餐全面回歸，並首次推出頂級常溫禮盒，藉此穩住近期母親節與端午節家宴市場。

晶華也表示，隨著確診人數攀升，外送和自煮需求再度轉強，因此，除了持續啟動外帶外送服務，也開賣抗疫戰備存糧箱，整合旗下多項冷凍和常溫商品，提供宅配服務。

晶華強調，台北晶華嚴格執行防疫措施，並創業界之先，於空調出風口安裝 UVC 滅菌設備確保空氣清淨，大門則配備美國軍用等級紅外線熱像測溫儀進行體溫篩檢，而外帶外送美食則提供免下車取餐得來速服務。

此外，由於居家隔離者越來越多，台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，為因應民眾的防疫需求，台北晶華提出安心防疫住房專案，開放隨選時間入住，可機動性為隨時有防疫需求的民眾服務。