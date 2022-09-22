傳中國派出10人監管小組 赴港協助美國審計檢查

路透周四（22 日）援引四名知情人士消息報導，作為美中兩國達成具里程碑意義的審查協議一部份，北京政府已派出由中國證監會和中國財政部約 10 名官員組成的監察小組前往香港，協助美國審計監管機構進行中國企業的審計檢查。

知情人士稱，中方的監察小組已抵香港，協助美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）的調查小組在周一（19 日）進行的審查。

對此，中國證監會與財務部代表並未立即回應路透的置評請求，PCAOB 也並未回應路透在非美國工作時間發出的提問。

美中兩國官員在香港齊聚象徵著執行該審計協議過程向前邁出一大步。外界預估，該協議的實施過程相當艱難，而這是 PCAOB 與中國達成最詳細的協議。

兩名知情人士稱，中國國營的中國南方航空公司 (600029-CN) 和萬國數據公司 (9698-HK) 都列在美國審計對象之內。對此，上述兩家公司並未立即回應置評請求。

截稿前，中國南方航空公司 (ZNH-US)ADR 美股盤前上漲 0.89%，每股暫報 27.07 美元；萬國數據公司 (GDS-US) 下跌 0.76%，每股暫報 20.85 美元。

據悉，在 PCAOB 與受審計公司員工面談並聽取其證詞時，中方證監會的官員也可能會在場，且整個檢查過程將持續 8 至 10 周，此與美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）上周的談話提及的時間一致。

不過，目前仍不清楚中國官員是否會與 PCAOB 代表共同參與檢查過程的每一步。知情人士說，中國監管機構的參與和 PCAOB 在全球其他地方進行調查的方式一致，美國監機構並未給中方任何特殊待遇。

儘管美中兩國達成審計協議，但法律專家與中國觀察人士上月曾警告，兩國在如何解讀與執行協議方面仍有可能發生衝突，因為美方希望在沒有中方監管機構干預下全面審閱中國企業的審計文件。

不過北京政府上月發聲明強調，美國監管機構必須透過中國監管機構獲取文件，並且須讓中方參與和企業的面談與取證。

兩名知情人士稱，PCAOB 的現場檢查是在選定的會計師事務所資誠（PwC）和安侯建業（KPMG）的香港辦事處進行。他們補充稱，PCAOB 將在第一周檢查會計師的合規與內部控制系統，並從第二周開始審查選定公司的會計底稿。

上述兩名知情人士還說，與美國監管機構聲明一致，PCAOB 檢查員可以看到未經刪改的完整會計底稿，而且須對受訪者的資訊完全保密。