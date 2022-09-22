加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/09/21）

野村腳勤觀點：

●美國禁售晶片是危機也是商機

美國禁售晶片至中國鬧得市場沸沸揚揚，雖然標題看似聳動，但野村團隊認為目前為止對台灣的影響相對有限。事實上美國原先禁止 AMD、Nvidia 出口高階晶片至中國，但隔日卻又隨即轉彎，表示給予緩衝期至明年 3 月及 9 月，由此可見美方也明白，不週全的禁令只會傷敵一千、自損八百，反而衝擊本國企業的營運，因此研判短期美國全面禁止出口的可能性不大。就目前中國晶片自研自製的趨勢來看，只要美方不是全面性封鎖，反而可能激起中國加速發展晶片的決心，此時台灣具有技術優勢的產業，如：ASIC、IP 等反而可望受惠，甚至晶圓代工也有望因提前拉貨備庫存而受惠，因此就目前來看，短期市場信心雖有波動，但長期反而可能轉變成新一波的商機。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一） 通膨高點放緩：美國 8 月 CPI 雖高於預期，但增速仍較前兩月下滑，符合市場預期的放緩趨勢

（二） 勞參率上升：美國 8 月勞動參與率攀升至 62.4％，顯示勞工正回歸職場，有助於薪資增速放緩

（三） 美國經濟堅韌：美國就業數據強勁，消費者信心連三月回升、PMI 維持在 50 榮枯線之上，經濟表現仍佳

●大盤利空因素：

（一） 升息不確定性：通膨下滑緩慢、FED 官員維持強硬升息口吻，升息不確定性仍壓抑經濟復甦

（二） 中國堅持清零：中國堅持清零政策，疫情反覆導致各地封控變數大，不利於經濟復甦及市場信心

（三） 成交量萎縮：FED 加速升息、美元持續強勢，台股成交量持續萎縮，顯示散戶投資人信心不足

●便宜? 成長? 選股是第四季決勝關鍵

由於薪資及房租的僵固性，美國通膨放緩不如預期，FED 依舊維持強硬升息立場，這也導致類股輪動，大盤缺乏方向性，台股雖然評價再下修的空間有限，但也因為利空壟罩依然難以上修。在這樣的環境下，除了評價是要考量的因素外，「成長性」將是決定第四季勝敗的關鍵。我們預期隨著邁入第四季，企業將陸續公布第三季財報，大盤將因為獲利放緩而有高機率持續震盪測底，股市評價也依舊受到壓抑。不過另一方面，投資人目光也將轉向 2024 年，由於目前市場普遍認為明年獲利將放緩，若企業給出的指引能夠持平甚至逆勢成長，那它很可能成為市場新的主流方向，股價反而可能提前底部反彈。因此未來選股仍以具備成長潛力，以及長期趨勢及需求支撐的產業及標的為主。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/08/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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