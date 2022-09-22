巴西央行利率凍漲 之前已連續12次升息

巴西央行周三 (21 日) 宣布利率維持在 13.75% 不變，是去年 3 月至今連續 12 次升息以來首次按兵不動，但央行強調，假如通膨未如預期減緩，隨時準備好再次升息。

巴西的 Selic 基準利率已從歷史低點 2%， 大幅調升至五年高點。央行決策委員會周三表示，正在密切關注利率水準是否足以控制通膨，聲明中說：「我們將堅持到確定進入通膨減緩 (disinflation)，且通膨預期穩定保持在目標值。如果通膨減緩過程不如預期，我們會豪不猶豫重回緊縮循環。」

儘管巴西在 9 月以前已經連 12 次升息，但經濟學家普遍認為抑制通膨的效果不大。Rico Investimentos 首席經濟學家 Rachel de Sa 說，未來巴西央行要注意的不只是消費者物價漲幅，也別忽略巴西意外強勁的就業成長及服務業景氣。

巴西消費者物價最近呈現下滑，主要拜政府減稅使汽油、電力等開銷減少，以及大宗商品價格走跌。巴西 4 月的過去一年通膨率達 12.13%，幾乎是 19 年高點，但之後開始降溫，8 月數據為 8.73%。

de Sa 認為，巴西央行現在進入觀望模式，希望看到更多證據顯示升息確實發揮抑制通膨的效果。

一些經濟學家則開始辯論巴西何時將開始降息，例如經濟部長 Paulo Guedes 預測，可能明年年初開始降息。

但巴西央行官員最近在公開場合駁斥這個可能性，表示抗通膨的戰爭還沒打完，目前不是討論降息時機的時刻。