外資翻臉賣超92.6億元 大砍面板雙虎逾7.6萬張

外資翻臉賣超92.6億元，大砍面板雙虎逾7.6萬張。(鉅亨網資料照)
外資翻臉賣超92.6億元，大砍面板雙虎逾7.6萬張。(鉅亨網資料照)

市場靜待美國聯準會 (Fed) 利率會議結果，台股今 (21) 日開低走低，三大法人除投信續站買方，外資、自營商再度轉賣，合計大砍台股 108.03 億元，其中，外資翻臉賣超 92.6 億元，持續調節面板雙虎友達、群創，合計今日再賣超雙虎逾 7.6 萬張。

期貨操作方面，外資今日減碼 3923 口多單，多單未平倉口數降至萬口以下，來到 7583 口，投信則加碼 55 口空單，空單未平倉口數達 8517 口，自營商則加碼 971 口多單，多單未平倉口數達 4223 口。

外資今日由買轉賣，大砍面板雙虎友達、群創各 48289、28437 張，分居一、二名，聯電也有 21774 張排名第三，台泥、國泰永續高股息、中鋼、華航等均破萬張，開發金、台新金、富邦金等也入列前十大賣超名單。

買超方面，外資加碼台企銀 8382 張居冠，緯創、宏達電也各有 8321 張、8106 張，航運股萬海、陽明則有 7985 張、7584 張，其他則依序為長榮航、仁寶、三陽工業、第一金、慧洋 - KY 等。

投信今日則買超 1.23 億元，與外資對作，大買中鋼 5620 張居冠，也同步加碼台泥、亞泥、聯電等外資調節個股，加碼張數均逾 4600 張，前十大買超還有長榮航、光寶科、華新、廣達、和碩、陽明等個股。

賣超方面，投信持續調節代工族群，大砍仁寶 13053 張，緯創也有 9042 張居次，中鴻 4441 張、京元電子、華通、義隆、大聯大、文曄、遠雄、群光等也都在前十大賣超名單中，整體賣超對象與昨日變化不大。

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞