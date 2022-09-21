資金撤逃電子股賣壓重 台股跌124點收14424點 險守14400點

美股周二 (20 日) 全面收黑，市場觀望美國聯準會 (Fed) 升息態度，亞股資金持續撤逃，新台幣今 (21) 日持續貶值，台股電子雙雄賣壓沉重，電金權值股綠油油，盤面僅剩散裝航運、觀光股逆勢飛揚，指數開低走低，一度失守 14400 點，終場跌 124.78 點，收 14424.52 點，成交值略為放大至 1774.46 億元。

櫃買指數同樣開低走低，終場下跌 1.73 點，收在 188.31 點，成交值 452.8 億元。上市櫃成交值共 2227.26 億元。

觀察電子權值股表現，台積電、鴻海同步下挫超過 1%，台積電收 471 元，鴻海則收在 107 元，聯發科在多空拉鋸下，以平盤價 605 元作收。台達電、聯電、研華、欣興、華碩、國巨、友達等，跌幅都超過 1%。

散裝航運族群逆勢揚帆，引領航運股走強，中航狂飆漲停，慧洋 - KY 大漲 7%，裕民、萬海強漲 4%，四維航、台航、新興、遠雄港、志信漲幅都超過 2%；貨櫃雙雄表現相對弱勢，長榮持續遭賣壓空襲，跌逾 3%，陽明多空拉鋸，小漲 0.58% 作收。

在解封題材發酵下，觀光類股族群雖不如前幾日強勢，但仍優於整體大盤，亞都、六角狂飆漲停，聯發國際、瓦城強漲超過 4%，雄獅、揚秦、洛碁、雲品大漲超過 2%，寒舍、鳳凰、豆府、安心、老爺知也收紅。

車用電子概念股續獲資金青睞，力旺、昇銳、同致強漲逾 2%，新唐、車王電、智伸科同步上漲逾 1%，宏碁、瑞昱、宇隆、旺宏等多檔個股均收紅。