券商客戶分戶帳運用鬆綁 362億元資金可更彈性投資

為提升證券商客戶分戶帳資金運用彈性，金管會今 (25) 日表示，開放證券商客戶分戶帳款項可以運用於購買我國政府債券、國庫券，或將該專戶留存的客戶分戶帳款項定存超過新台幣 10 億元部分，以定存方式轉存其他銀行，預期開放後，可提升目前分戶帳總資金約 362 億元的收益及運用彈性，有助證券商推動分戶帳業務。

證期局副局長高晶萍表示，金管會自 2015 年開放證券商可以經客戶同意，將客戶交割款項留存於證券商交割專戶，由證券商為客戶設置「分戶帳」，一站式為客戶辦理各種證券投資款項的支付。

高晶萍表示，此「分戶帳」除了可增加投資人交易的便利性以外，亦有助於證券商掌握客戶的金流，避免違約交割風險，且可提供客戶相關財富管理服務，故投資人投資有價證券的交割款項，除可在交割銀行開立證券劃撥帳戶進行收付外，亦可選擇在證券商開立交割專戶分戶帳，將投資款項留存在證券商專戶中。

高晶萍說明，目前證券商僅可以將客戶分戶帳款項於原專戶以活存或定存方式存放，但是，經證券商業同業公會提出開放建議，希望能放寬分戶帳款項資金的運用，以提高資金收益。

金管會考量證券商分戶帳業務逐年成長，據證期局統計，目前有 13 家券商有分戶帳資金，截至 2022 年 7 月底，分戶帳總資金已達 362 億元，有 3 家券商的分戶帳定存甚至已超過 10 億元。

有鑑於此，金管會經參考國際間及銀行、保險業對於保管運用客戶資金的相關規範，因此決議適度放寬證券商客戶分戶帳資金的運用範圍，此次開放證券商客戶分戶帳款項可以運用於購買我國政府債券、國庫券，或將該專戶留存之客戶分戶帳款項定期存款超過新臺幣 10 億元部分，以定期存款方式轉存其他銀行，轉存銀行家數不限。

高晶萍表示，預期開放後，可提升分戶帳資金之收益及運用彈性，將有助於證券商推動分戶帳業務。證交所將配合公告修正該公司分戶帳作業要點相關規範，並將分戶帳資金運用情形納入現行分戶帳業務查核機制，以加強分戶帳資金運用之管理。