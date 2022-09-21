建碁8月純益1700萬元 每股賺0.23元

宏碁 (2353-TW) 集團旗下建碁 (3046-TW) 近期搭上歐美電動車充電站題材，陸續打入 Volta、Revolt 等充電樁供應鏈，今 (21) 日公布 8 月自結，單月純益達 1700 萬元、年減 68.63%，每股賺 0.23 元。

建碁近年調整營運，強攻工控、充電樁等應用領域市場，2020 年獲得美國獨立充電樁服務商 Volta Charging 青睞，在其旗下充電樁產品導入建碁控制主機等工業電腦產品，2021 年雙邊又進一步深化合作，隨著美國總統拜登近日正式簽署首批電動車充電站法案資金，後市營運可期。

除打入 Volta 供應鏈外，建碁也切入歐洲充電樁市場，近期獲得荷蘭充電樁供應商 Revolt 規劃採用，將在旗下充電樁中導入數位看板應用的 DEX5550-W 運算主機，Revolt 看準建碁過去已擁有充電樁相關布局經驗，加上與戶外廣告商 Windside Digital 合作，有利業務拓展。

值得注意的是，荷蘭政府已宣布 2030 年在首都阿姆斯特丹禁止所有汽油與柴油車上路的目標，可望在近年帶動充電樁建置需求迎爆發期。

建碁在歐美充電站題材發酵下，獲市場資金青睞，統計本周以來，建碁波段漲幅已接近 3 成。