〈貴金屬盤後〉Fed會議展開 黃金改寫逾兩年低點

黃金期貨周二 (20 日) 改寫 2020 年 4 月點以來低點，投資人預期聯準會 (Fed) 連三度升息 3 碼，並等待即將公布的經濟成長和通膨預期。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 7.10 美元或 0.4%，報每盎司 1671.10 美元，改寫上周四曾跌至的 1677.30 美元，創 2020 年 4 月以來低價。

FXTM 市場分析經理人 Lukman Otunuga 說：「這周對貴金屬來說很難熬，主要原因是美元強勢，和公債殖利率上升中。黃金上周跌破 1700 美元心理關卡，看起來空頭派已經打贏 9 月的仗，但事實上還有好幾種基本面力量，持續牽動金價。」

現階段來說，黃金仍困在短期區間，處在低於關鍵支撐價位以下。Otunuga 預測，若金價持續低於 1680 美元，可能打開跌向 2020 年 4 月至今不曾出現過的 1659 美元。

市場大多數注意力都放在 Fed 決策，目前普遍預期將升息 3 碼 (75 個基點)。

OANDA 首席市場分析師 Edward Moya 說，Fed 主席鮑爾的訊息將決定黃金是否崩盤，如果他不為經濟可能步入衰退感到退卻，黃金 9 月的痛楚可能變得更醜陋。」

德國商銀的貴金屬分析師表示，歐洲央行 (ECB) 的強硬發言，也加重金下跌。其他的貴金屬也必須小心被金價的疲軟波及。

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