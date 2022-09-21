瑞信：2026年全球百萬富豪人數估成長40% 台灣估增近9成

瑞信 (Credit Suisse) 周二 (20 日) 發布報告，即使各國央行不斷升息，引發經濟衰退擔憂，加上資產暴跌導致富人財富縮水，全球百萬富豪人數仍有望在未來五年增加四成，台灣更預料猛增近九成。

根據瑞信《2022 年全球財富報告》，2021 年全球百萬富豪總人數將近 6250 萬人，美國富豪總人數穩居榜首，共計 2248 萬人，中國以 619 萬人居次，3 到 5 名分別是日本、英國和法國，台灣則排名第 15，較 2020 年新增 21.1 萬人至 86.9 萬人，增幅是全球第六高。

2021 年台灣百萬富豪新增 21.1 萬人，增幅排名全球第六，前五名分別是美國、中國、加拿大、澳洲和英國。(圖：瑞信)

瑞銀預估，到了 2026 年，全球將有 8750 萬人身價超過百萬美元，較 2021 年增加 40%，主要將受中國、日本和南韓在內亞洲國家，以及英國、法國等歐洲國家的快速成長所推動。

報告顯示，在 2021 年至 2026 年這段期間，中國百萬富豪新增人數將超越全球其他國家，自 620 萬幾乎翻倍至 1220 萬，美國富豪數料自 2450 萬增加到 2770 萬，增幅為 13%，台灣預估將自 87 萬激增至 161 萬，增幅高達 86%。

2021-2026 年，台灣百萬富豪人數料增長 86%，至約 161 萬人。(圖：瑞信)

截至去年，美國仍是全球百萬富豪人數最多的國家，較排名第二的中國高出近 3 倍，不過近年來，隨著越來越多美國人躋身百萬富翁俱樂部，瑞信預測，未來五年美國平均只會增加 3.2 位百萬富豪，遠遜於其他國家。

即使通膨和俄烏戰爭打擊私人財富，瑞信仍看好全球總財富繼續成長，且中國家庭財富料將繼續追趕美國。

瑞信同時計算全球「超高淨值人士」(ultra-high-net-worth individuals) 人數，美國高達 14 萬人，再來是中國的 3.271 萬人，德國為 9720 人。值得注意的是，過去一年當中，美國超高淨值戶的新增人數比其他國家來得更多。

從反面來看，美國財富水平居於後 50% 的族群，財富也略微上升，家庭財富占比自 1.84% 上升至 2.64%，主要原因為房地產增值。