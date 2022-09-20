FOMC會議今晚登場市場關注、日本公布CPI高於預期!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 3 點 51 分)：

道瓊指數：上漲 11 點，漲幅 0.04% 至 31128。

那斯達克 100 指數：下跌 0.5，跌幅 -0.75% 至 12023.5。

標普 500 指數：上漲 1.25，漲幅 0.03% 至 3918.5。

二、美股盤前市場重點要聞：

1. 日本 8 月 CPI 超預期!

日本總務省今日公布 8 月 CPI 年增 3%，核心 CPI 年增 2.8%。其中核心通膨已連續 5 個月高於 2% 目標，其中能源相關價格年增 16.9%，持續出現 2 位數年增率，發電廠的燃料成本飆漲，造成電費年增 21.5%。(推薦閱讀：存股族該如何對抗通膨怪獸？)

2. 美批准增飛佛州至古巴首都航班

美國交通部 19 日批准每週新增 14 趟從南部佛羅里達州飛往古巴首都哈瓦那的航班，最遲於 12 月中旬開始運營。現階段，美國航空公司 (AAL.US) 通常每天有 6 趟從佛州飛往哈瓦那的航班，而捷藍航空在工作日則有 3 趟。

3. 百事可樂停止俄羅斯生產、銷售業務!

百事可樂公司 (PEP.US) 已停止在俄羅斯生產百事可樂、7UP 和激浪。此前美國公司表示，在莫斯科向烏克蘭派遣數万名士兵後，將暫停銷售和生產。

4. 英特爾旗艦顯卡快來了! CEO 親報喜!

英特爾 (INTC.US) CEO Pat Gelsinger 表示 Arc A770 GPU 已準備好販售。英特爾準備推出首款 Arc 旗艦顯卡「Arc A770」，採用代號 Alchemist 的遊戲級 Arc GPU 架構。目前市場預期很可能在 9/27 舉行的創新活動 Innovation Day 2022 中推出 GPU 系列外，還包括英特爾第 13 代 Raptor Lake CPU 系列。(延伸閱讀：在台灣交易美股該怎麼做？)

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