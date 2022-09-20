美台央行會議前夕股市疲弱 止跌回穩先看三指標

聯準會會議前夕，台股持續震盪整理，施羅德投資認為，大盤要止跌回穩可觀察三大指標，包括：俄烏停戰協議進度、美國 CPI 是否降溫，以及新台幣何時擺脫貶勢。

美台央行會議本周接力登場，在聯準會強勢升息下，資金持續觀望，台股今 (20) 日雖止跌反彈，但少了買盤捧場，大盤指數在站上 14500 點後拉回整理，盤中持續在平盤上來回整理。

施羅德投資表示，台股目前正面臨四大利空，包括聯準會激進升息埋下的經濟衰退隱憂、企業下修獲利預期、中國清零政策對供應鏈的衝擊，以及俄烏戰爭對歐洲金融市場的影響。

首先是聯準會升息對市場的影響，施羅德投資表示，美國聯準會的激進升息，雖可達到平抑通膨的效果，但同時也引發經濟陷入衰退的隱憂，恐造成企業裁員、失業率提高，連帶導致消費力下滑，企業獲利衰退，根據數據顯示，美國經濟已提前一年符合衰退定義。

其次，歐洲經濟受烏俄戰爭影響持續疲軟，但在通膨壓力與強勢美元下，不得不激進升息，讓體質較弱的國家面臨金融風暴再現的隱憂，成為新的歐債危機。

第三；中國強制清零政策，讓脆弱的供應鏈更不穩定，加上變種病毒干擾，恐讓中國恐再度局部封城；第四、歐洲經濟受烏俄戰爭影響持續疲軟，但在通膨壓力與強勢美元下，不得不激進升息，使得體質較弱的國家面臨金融風暴再現的隱憂，成為新的歐債危機。

施羅德投資表示，台股是否止跌回穩建議可以觀察三個面向，包含：烏俄戰爭是否會在 9 月底前協商停戰；美國 CPI 下滑速度是否加快，進而影響聯準會貨幣政策態度轉變；以及新台幣貶勢是否出現止穩彈升跡象，台股才可能吹起反轉走強的號角。