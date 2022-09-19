強化大眾「識詐」能力 金管會成立防詐騙專區

金融詐騙手法推陳出新，為強化民眾對於詐騙手法的認識，金管會將在 9 月成立防詐騙專區，整理並宣導常見的詐騙手法，投資人可從專區連線到相關單位，盼能以此提升大眾對詐騙的識別能力。

包括證交所、櫃買中心、期交所與集保等證期四大周邊單位今 (19) 共同日召開防範金融詐騙宣示記者會。金管會主委黃天牧致詞時以「宣示決心、協調合作、精進策略、整合資源」16 個字表達對抗詐騙的態度。

黃天牧指出，13 日與內政部警政署共同舉辦的「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制啟動儀式」主要以「阻詐」為主，今天的宣示儀式則是聚焦在「識詐」宣導，透過周邊單位共同合作、宣導讓大眾更了解金融詐騙手法，強化預防功能。

金管會證期局局長張振山表示，金管會與刑事局設有聯繫窗口，交換市場常見的詐騙態樣訊息，刑事局如需要金管會提供資料，金管會也會盡可能提供給警方。

證交所董事長林修銘表示，詐騙手法隨著科技進度也不斷變化，傳統的對抗詐騙方式效果有限，但詐騙集團主要是利用投資人對於利的追求、信任感或威脅等方法誘導民眾上當。

林修銘指出，觀察這 4 年證券新開戶 20 到 30 歲的金融小白比重從 27% 提升到 45%，為推廣防詐意識未來也將在大眾運輸、超商賣場等場所投放防詐騙影片，就連 Podcast 也會有防詐影音節目，強化民眾識詐、防詐的能力。

刑事警察局局長李西河表示，統計今年前 8 月投資詐騙案件約 4098 件，較去年同期增加 37%，詐騙金融增加 39%，盼能透過政府部門努力，將宣導防詐騙突破同溫層進一步深入各界。