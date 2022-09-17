〈能源盤後〉各國積極收緊貨幣 風險資產走疲 原油連續第三周收低

原油期貨價格周五 (16 日) 小幅上漲，但連續第三週收低，係因各央行積極收緊貨幣政策，恐讓全球經濟放緩的擔憂情緒，令原油承壓。

能源商品價格

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 1 美分，收每桶 85.11 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 51 美分或 0.6%，收每桶 91.35 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 原油期貨均連續第三周收低，本周跌幅分別是 1.6% 和 1.9%。

10 月交割的汽油期貨價格下跌 0.5%，收每加侖 2.4157 美元，本周收低 0.7%。

10 月交割的熱燃油期貨價格跌逾 1%，收每加侖 3.1725 美元，本周收低 11% 以上。

10 月交割的天然氣期貨價格下挫 6.7%，收每百萬 Btu 7.764 美元，本周收低 2.9%。

市場推動力

本周石油期貨下跌，大宗商品隨著股市和其他風險資產一起蒙受損失。

在本周稍早 8 月消費者物價指數 (CPI) 公布後，引發此走勢。CPI 顯示通膨持續高於預期，增加聯準會 (Fed) 下周會議至少升息 75 個基點的可能性。

StoneX 堪薩斯城能源團隊周五分析報告指出：「近期的經濟報告顯示全球貿易和工業產出強勁，但具有前瞻性的金融市場預示著未來將放緩。」

科技業走疲，少數其他產業也出現成長放緩，尤其是期貨將「聯邦利率在 2023 年 4 月前會再升息 2%」這件事反映在價格上。「放緩是有可能的，但因為過去幾年缺乏投資，這回能源價格崩跌的可能性低了很多。」

由於預期 Fed 將積極收緊貨幣政策，推動美元強勢上漲，但這也令原油和其他以美元計價的大宗商品價格承壓，削減海外買家的需求。

ICE 美元指數本周上升 0.7%，接近 20 年高點。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，鑑於中國的封鎖、歐洲的能源危機以及對全球經濟衰退的擔憂，海外充斥許多供應和需求雙邊的不明確性。

然而，對於美國來說，最重要的基本面因素似乎是美政府打算釋放策略石油儲備 (SPR) 多長的時間，大約再過 6 周就是中期大選，一旦政府停止釋出 SPR，這供應量就會立刻轉為回填儲備量的需求。