LINE別亂加 留意投資詐騙常見五種套路守住荷包

投資詐騙簡訊滿天飛，證交所整理詐騙五種常見套路手法，包括：指示匯款、提供銀行帳戶或個資、推薦金融商品、簽約委託投資，以及透過對方指定交易平台買賣金融商品。

目前常見的投資詐騙手法包括：透過通訊、社群媒體、網頁廣告等途徑，以各種名義接觸投資人，當雙方建立聯繫後，對方就開始以甜言蜜語，迷惑投資人，要投資人依照其意圖匯款或投資，達到詐騙金錢的目的。

證交所表示，常見的詐騙手法包括：一、要求對方到銀行臨櫃匯款，或是進行 ATM 操作，二、提供銀行帳戶或是其他個資，三、投資推介的金融商品，四、簽訂投資契約，委由代為投資，五、透過指定的交易平台買賣特定金融商品。

證交所表示，一旦依照對方指示採取上述行動後，有可能出現資金流出，但卻追償無門，或是對方取得投資人金融帳戶帳號、密碼或其他個資後，盜領資產。

另一種情況則是，對方先提供虛假獲利成果，當投資人決定獲利了結時，便開始拖遲給付，或要求繳交手續費等各種方式，但最後仍無法收回現金，或是投資人在投入初期獲得帳面上豐厚利潤，當決定再加碼大筆投資時，對方就收網捲款潛逃。

證交所表示，當投資人驚覺受騙後，新的詐騙又再出現，聲稱可協助討回金錢損失，但須再支付費用，讓投資人二次受害。