永大納入日立全資子公司 將更名為日立永大電梯

株式會社日立製作所 (日立) 為強化亞洲的電梯事業基礎，於今 (21) 日將台灣電梯製造、銷售、服務子公司永大機電 (1507-TW) 已發行之股份，以每股新台幣 65.1 元的股價，透過股份轉換方式全數取得，並將永大機電納為日立之全資子公司。

於本股份轉換前，包含 100% 持股子公司所持有的股份，日立已持有永大機電已發行股份總數的 71.1%，本股份轉換的股權收購金額約為新台幣 76 億元。此外，永大機電曾於台灣證券交易所上市的股票，會在本股份轉換後下市。

再者，於今日召開的董事會決議將公司名稱從永大機電變更為日立永大電梯股份有限公司，今後，將以 2022 年 6 月完成公司更名為目標辦理相關手續。

永大機電成立於 1966 年，是台灣地區最大的電梯企業，在中國大陸也以公寓住宅用電梯為中心開發業務，在大企業裏佔有一席之地。日立從永大機電成立之初就與該公司進行業務合作，並於 1968 年出資參股，雙方一直維持合作關係至今五十餘年。

2019 年日立對永大機電的股權實施了公開收購，取得其已發行股份總數的 28.0% 相當的股票，將持有率提高至 39.7%，之後亦繼續對股份進行追加收購，於 2020 年 10 月收購為連結子公司。

於 2021 年 11 月 16 日召開的永大機電臨時股東會上同意本股份轉換及下市，其後由永大機電取得台灣相關單位的各項許可並於今日執行。

今後，日立將透過推動日立的 IoT 等數位技術優勢和環境技術的引進，謀求強化日立永大電梯的產品競爭力與提升保養服務能力等，加速強化與日立永大電梯的合作。透過最大化兩家公司的相輔相成效果，擴大在亞洲的新安裝電梯台數，並透過拓展保養台數規模提升收益率，致力於成為大樓解決方案領域的全球領導者。