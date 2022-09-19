統一投信定期定額稱霸 連29個月穩坐三冠王寶座

根據投信投顧公會統計，全體投信基金 8 月定期定額扣款金額總計 42.74 億元，統一投信以 6.64 億元的規模排名第一。除了扣款金額以外，8 月定期定額扣款筆數及人數兩項，統一投信也分別以 13.67 萬筆及 8.75 萬人奪下冠軍，創下 2020 年 4 月以來，長達 29 個月的三冠王。

進一步分析統一投信定期定額熱門基金，會發現前 5 大基金橫跨台灣和中國 2 大國人最熟悉的市場。其中，台股基金中，以成立長達 22 年的統一大滿貫基金為首，8 月定期定額扣款金額超過 9000 萬元。同為長青基金的統一黑馬基金，8 月定期定額扣款金額則是以 8610 萬元緊追在後。

排名第 3 的是統一強漢基金，主要投資區域為大中華市場，8 月定期定額扣款金額近 8000 萬元，也是全市場定期定額扣款金額最多的海外股票型基金，為長期投資人投資海外基金的第一選擇。

統一奔騰基金主要投資台股科技股，8 月定期定額扣款金額近 7000 萬元，為統一投信第 4 大熱門基金。而排名第 5 的統一全天候基金，8 月定期定額扣款金額也有 5600 萬左右，亦是境內股票型基金淨值王，截至 9 月 15 日，基金淨值高達 179.35 元。

統一全天候基金經理人林世彬表示，隨著各產業庫存調整陸續步入尾聲，及科技股新規格提升題材帶動，台股後市仍有行情可期。評價便宜的優勢，也讓台股有更多表現機會，根據彭博數據，9 月 16 日加權指數彭博預估獲利本益比僅有 10.22 倍，遠低於歷史平均的 14.89 倍，甚至也低於 2008 年金融海嘯時期的低點 10.7 倍左右。

林世彬進一步指出，但受到投資情緒影響，加權指數第四季預計仍將呈現震盪格局，個股表現分化。因此，建議投資人採用定期定額方式布局，並透過優質主動式基金經理人選股，在降低投資風險的同時，追求優於指數的報酬。

對於中國股市，統一強漢基金經理人林鴻益表示，隨著防疫政策鬆綁，相較於上半年，中國下半年經濟預計將加速成長，提供股市基本面支撐。為了追趕今年經濟成長目標，中國財政刺激政策也將在下半年加速推出，搭配寬鬆貨幣政策，對股市帶來正向提振。基本面及政策面共同發力，使中國股市有望開啟長期向上的牛市行情。