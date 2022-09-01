三萬名股東注意！00713首次季配息 第一階段評價結果出爐

瞄準現金流的規畫需求，元大台灣高息低波 ETF(00713-TW) 已改為每季分配收益，收益人已經過 3 萬人，元大投信今 (1) 日公告，00713 首次季配息預計在 9 月 19 日除息，每受益權單位擬發放 1.45 元；想參與配息的投資人，最晚在 9 月 16 日前買進並持有，皆可領息。

00713 是台股最早結合高股息與低波動題材的主題型 ETF 之一，追蹤「特選高息低波指數」不僅瞄準高股息，還具有低波動特色，今年市場震盪下逆勢突圍，成為抗波動買盤關注的焦點。

彭博資訊統計，到今年 8 月底，台灣加權股價報酬指數年跌 13.5%，特選高息低波報酬指數的跌幅僅 5.3%；拉長到近一年，台灣加權股價報酬指數下跌 9.5%，特選高息低波報酬指數僅跌 2.2%，皆明顯較台股大盤抗震。

此外，過去一年台灣加權股價報酬指數劇烈起伏，年化波動度有 17%，而特選高息低波報酬指數同期的波動度僅有 13%。

截至 8 月底，該檔 ETF 的主要持股包括：台塑、台灣大、華碩、光寶科、聯發科、宏全、卜蜂、中保科等，涵蓋較不受景氣影響的非循環類股、防禦概念的電信類股，以及引領台股表現的電子權值股，在空頭時期有抗震力，多頭時期有攻擊力，使 00713 的近期表現相對抗跌跟漲。

近期 00713 公告改為季配息後，長期亮眼的投資表現吸引買盤布局，據集保結算所最新統計，00713 的受益人數來到 3 萬人之上。本次季配息在第一階段評價結果公告後，9 月 15 日將進行第二階段公告，確認實際的配息金額。

而 00713 季配息的除息時程為 3、6、9、12 月，頭兩次季配息在今年 9 月及 12 月，將分配成分股今年度的股息。明年起 00713 則配發成分股當年度的股息，搭配收益平準金來平滑配息波動度。

元大投信提醒，00713 調整配息頻率後，初期配息可能有各次配息金額不一致，使 ETF 配息率波動的情形，投資人應合理評估配息水準，並留意 ETF 的配息率不等同報酬率，交易前宜同步注意 ETF 過去的配息紀錄、配息率及報酬表現。

