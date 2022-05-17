白沙屯媽祖起駕 臺鹽慨捐千箱海洋生成水全程護健康

疫情延燒，白沙屯媽祖即將起駕，傳遞穩定眾心的力量。臺鹽 (1737-TW) 再次捐贈千箱「台鹽海洋生成水」，17 日由臺鹽通霄精鹽廠廠長劉鴻泉代表捐贈。



同時，臺鹽並與拱天宮主任委員洪文華、常務監事黃駱晟、苗栗縣副縣長鄧桂菊、通霄鎮代理鎮長徐新淵 、鎮民代表會主席吳昭興等貴賓為活動開幕祈福，希望用台灣最好的水，與媽祖同行，守護進香民眾的體力與健康。

臺鹽董事長吳容輝表示，苗栗通霄是臺鹽公司產製台灣民生用鹽用水的重要據點，感佩白沙屯拱天宮百年來護佑眾生，為當地創造安定力量和凝聚力，臺鹽善盡企業社會責任力挺歷史文化傳承，齊心見證珍貴國家重要無形文化活動資產之外，更以最純淨的水推動樂活、提振全人健康的生活態度。

眾所周知「粉紅超跑」饒富傳奇，帶來安全感也帶來驚喜，臺鹽默默支持白沙屯媽祖文化盛事迄今已連續 7 年，期間臺鹽通霄廠亦曾超幸運地獲「粉紅超跑」駐足，媽祖鑾轎慈悲庇護感動眾人! 今年白沙屯媽祖徒步進香活動將持續 8 天 7 夜，對信眾的體力和意志極具挑戰，臺鹽公司特別捐贈 1000 箱 100% 在台製造、安全又安心的好水傳遞正面能量、全力支援進香活動，守護工作人員和與會民眾的健康，祝福活動順利進行。

臺鹽指出，來自台灣通霄純淨天然海洋的台鹽好水，是以獨家先進的「離子交換膜電透析」專利製程技術，其品質穩定、口感甘甜，蟬聯國內外多項大獎，更是台灣健康好水的標竿，優良品牌形象深獲國人信賴。繞境活動即將啟程，臺鹽秉持全人健康、延續媽祖溫柔且堅定的精神，用好產品守護消費者，用健康推動好生活。