〈貴金屬盤後〉黃金小幅反彈 但本周累計下跌近3% 2013年閃崩陰影幢幢  

由於美國消費者信心指數顯示的長期通膨趨緩，黃金期貨周五 (16 日) 從逾兩年低點略為回升，但本周仍累計下跌近 3%，未能收復 1700 美元整數關卡，反映聯準會 (Fed) 下周至少升息 3 碼 (75 個基點) 的可能性。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 6.20 美元或 0.4%，報每盎司 1683.50 美元。

黃金期貨本周共下跌逾 40 美元，或 2.6%。

美國周二公布 8 月消費者物價指數 (CPI) 後，強化 Fed 下周再度升息 3 碼的可能性，黃金大多時候受到打壓。

RBC 資本市場分析師 Christopher Louney 說，貨幣緊縮是盤旋在金價上頭的烏雲，而且從 4 月以來就存在至今，除非有引發人們強烈避險情緒的事件發生，才可能扭轉局面。舉例來說，就連最近股市遭拋售這種滾動相關係數上升的事件發生，黃金也無法展現避險光芒。

雖然黃金被稱為避險工具，但 Fed 的強力緊縮正帶動美元對各種主要貨幣升值，ICE 美元指數 (DXY) 高掛在 20 年高點附近，美債殖利率也跳漲。

美元升值不利於各種以美元計價的大宗商品，因海外買家買進的成本變高。殖利率上揚，代表持有黃金這類不孳息資產的機會成本上升。

不過，美國周五公布的 9 月密大消費者信心指數上升至 59.5，創五個月新高，9 月的一年期通膨預期為 4.6%，為 2021 年 9 月以來新低，這些消息讓金價得以喘口氣。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 說，密大的報告證實 Fed 不能過於鷹派，這可能完全扼殺經濟復甦，加上一些人認為金價跌過頭而逢低搶進，帶動黃金期貨周五上漲。

黃金期貨周四下挫 31.80 美元或 1.9%，至每盎司 1677.30 美元，為 2020 年 4 月以來最低價，也創 7 月 5 日迄今最大單日跌幅。

BullionVault 研究主任 Adrian Ash 說，金價本周的跌法有「2013 年金價閃崩」的影子。九年前，黃金四度測試金融海嘯後寫下的 1535 美元低點，之後開始暴跌，現貨金價短短兩天跌掉 15%，三個月內下挫 25%，並創 1981 年以來最大年度跌幅。

Ash 認為，金價的前景取決於今 (2022 年秋季)、昔 (2013 年春季) 的幾個關鍵差異。

首先，雖然金價跌破技術關卡和美元猛升有關，但還沒有蔓延到其他貴金屬。

再者，金價跌落 1680 美元底部的同一時間，各類資產也都遭到拋售，這可能提高對黃金的避險需求。此外，利率上升預期則可能加劇經濟降溫。

Ash 說：「只要 Fed 明白表示抗通膨仍是首要任務，金價可能很難反彈。金價可能出現快速、猛力的反彈，而像 2013 年那樣所有人忙著退出的可能性很低。」

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