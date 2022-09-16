〈陸港盤後〉人民幣一腳邁入「7」時代 A股三大指數重挫

中國 A 股三大指數周五（16 日）收盤同步重挫，跌幅均超過 2%，原因是在岸、離岸人民幣匯價雙雙「破 7」，凸顯強勢美元橫掃千軍。

證券時報報導，滬指周五收盤驟跌 2.3% 報 3,126.4 點，深成指重摔 2.3% 報 11,261.5 點，創業板指大跌 2.34% 報 2,367.4 點；兩市成交額合計人民幣 7,994 億元，「北向資金」淨流出 45.12 億元。

券商類股大跌近 5%，領跌兩市；煤炭、燃氣、地產、石油、建築、釀酒、保險、醫藥等族群均下挫；半導體、軟體類股逆勢走高。

香港恒生指數收盤跌 0.89%，恒生科技指數驟跌 2.65%。

華爾街見聞的數據顯示，離岸人民幣兌美元匯價，周五盤中報人民幣 7.0047 元兌 1 美元，持續處於「破 7」狀態。在岸人民幣也跌破 7 元大關，報 7.0057 元，為 2020 年 7 月以來首見。

一名銀河期貨宏觀研究員表示，人民幣「破 7」後，7.2 元是下一個重要觀察點，理由是中國央行 2019 年 9 月和 2020 年 5 月兩次在 7.2 元附近均果斷啟用逆周期因子等措施，逆轉人民幣跌勢。

中信建投指出，從債市、股市、外國直接投資（FDI）等指標判斷資本流動，預料不會出現明顯流失。本輪人民幣貶值可能會引發一部分資金外流，特別是考慮到美國聯準會（Fed）升息預期發酵。

不過，短線交易型資金數量有限，且人民幣兌 CFETS 一籃子匯率未變動。因此，本輪資金外流的壓力比較有限。

與此同時，中國經濟 8 月出現復甦跡象，但仍難以提振投資人信心。

國家統計局周五公佈的數據顯示，8 月工業生產增幅與去年同期相比，加速至 4.2%，零售銷售攀升 5.4%，增幅均大於經濟學家原估。

頭八個月固定資產投資增加 5.8%，優於經濟學家預估的 5.5%。8 月城鎮失業率也降至 5.3%。

BofA Global Research 大中華首席經濟學家喬虹表示，最新數據顯示，儘管中國內需依然疲弱，但今年經濟成長率仍可能達到 3.5%。

她說：「我們需要看到更多政策行動，以帶動經濟成長。在我們看來，唯一有幫助的政策，是鬆綁封控措施」。