北京刺激措施發威 中國經濟8月現復甦跡象

中國經濟 8 月出現復甦跡象，工業生產、零售銷售等數據均優於預期，顯示北京推出的刺激措施奏效，但房市低迷和新冠肺炎疫情，仍影響中國經濟展望。

國家統計局周五（16 日）公佈的數據顯示，8 月工業生產增幅與去年同期相比，加速至 4.2%，零售銷售攀升 5.4%，增幅均大於經濟學家原估。

頭八個月固定資產投資增加 5.8%，優於經濟學家預估的 5.5%。8 月城鎮失業率也降至 5.3%。

國家統計局說：「8 月經濟頂住多種超預期因素影響，延續復甦態勢，主要指標出現積極變化。」

不過，國家統計局也說，國際環境仍複雜嚴峻，國內經濟回升基礎仍不牢固。下階段，要堅持穩中求進總基調，按「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，落實一攬子「穩經濟」措施和接續政策。

BofA Global Research 大中華首席經濟學家喬虹表示，最新數據顯示，儘管中國內需依然疲弱，但今年經濟成長率仍可能達到 3.5%。

她說：「我們需要看到更多政策行動，以帶動經濟成長。在我們看來，唯一有幫助的政策，是鬆綁封控措施」。

經濟學家已將今年中國經濟成長率預測下修至 3.5%，為 40 多年來第二低，並遠低於國務院總理李克強 3 月宣布的「約 5.5%」的成長目標。

北京的「清零」政策仍是經濟成長最大威脅，最近幾個月，成都、上海等城市均被封鎖，以圍堵疫情。高盛上周估計，占國內生產毛額（GDP）約 37% 的城市，被列為新冠病毒中、高風險區，這意味這些地區的一些民眾，可能處於被封鎖或無法自由行動狀態。