台塑集團9家上市公司首發TCFD報告書 台塑、台塑化計劃導入生質原料

台塑企業今 (10) 日宣布，集團下 9 家企業已發布氣候相關財務揭露工作小組 (TCFD) 報告書，是台塑企業上市公司首次發表報告書，除了低碳能源轉型、再生能源建置，其中台塑還將導入生質乙烯的製造，台塑化也計劃燃料將部分採用生質能 (SRF) 與廢棄物衍生燃料 (RDF)，目標 2050 年達到碳中和。

台塑企業表示，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW)、台塑化 (6505-TW)、南亞科 (2408-TW)、南電 (8046-TW)、台勝科 (3532-TW)、福懋 (1434-TW) 以及福懋科 (8131-TW) 9 家廠商，為提升公司因應氣候變遷資訊透明度，已於 2021 年登錄支持 TCFD 倡議，並於今年首次發布 TCFD 報告書。

TCFD 報告中各家監督推動永續之治理組織，鑑別氣候風險與機會，訂定策略與風險管理，設立減碳目標，以減緩對公司業務及財務的影響。以台塑四寶為例，公司於董事會設置「永續發展委員會」，監督公司落實推動因應氣候變遷等永續事項。

策略與風險管理方面，作為國內塑化龍頭，台塑四寶著重在低碳能源轉型，今年已進行老舊鍋爐設備更新，南亞、台化將開始將燃料改為較無汙染的天然氣，台塑化燃料則將導入生質能 (SRF) 與廢棄物衍生燃料 (RDF)，台塑與南亞將開始推動氫能發電。

另外，四寶計畫擴大再生能源建置，南亞預計在 2030 年內建置 51.6 MW 的太陽能發電，台塑將在仁武、林園廠建置太陽能，並發展風力發電，台化、台塑化也將進行再生能源建置。

除了節能，台塑四寶也開發綠色產品或回收，台塑計劃評估使用生質乙烯生產聚乙烯 (PE)、PE 回收料再生產品，南亞也已積極發展塑膠回收產品，包含長纖絲、MLCC 離型膜的回收，台塑化也計劃廢油、廢塑膠的回收再利用。

儘管各家短、中期減碳目標不同，但都持續落實永續承諾，持續推動溫室氣體減量措施及導入減碳技術，並設定再生能源、回收再利用及再生料產品銷售等指標比例，長期目標 2050 年達到碳中和。