股匯雙殺 台股量增跌108點收14561點 周線連四黑

美股周四 (15 日) 全數走跌，亞股今 (16) 日也臉綠、亞幣貶勢更擋不住，台北股匯再遭雙殺，新台幣午盤重貶 1.56 角，市場觀望氛圍濃厚，電子三雄帶頭殺，台塑、台化及台泥等傳產權值股壓盤，指數終場下跌 108.28 點，收 14561.76 點，失守 14600 點，成交量則放大至 2312.31 億元，周線連四黑。

櫃買指數開低走低，終場下跌 2.41 點，收在 191.48 點，成交值 529.4 億元。上市櫃成交值共 2841.71 億元。

觀察電子權值股表現，台積電昨 (15) 日除息虎頭蛇尾、殺尾盤作收後，今日再跳水，但尾盤爆出 2 萬張大量拉抬、順利收在最高點 472 元，跌幅仍近 1%。聯發科命運大不同、為三雄中最弱勢，開低走低，下挫 2.59%，收在 600 元整數關卡。鴻海則小跌 0.46%。

其他電子權值股方面，台達電、大立光、欣興、聯詠跌 2%，聯電、國巨、光寶科跌逾 1%；日月光投控、華碩、友達及瑞昱逆勢收紅。值得一提的是，包括台塑化、陽明等傳產權值股尾盤均獲買單拉抬，急拉翻紅。

電子股以 IC 設計族群表現最強勢，重鵬、通泰直奔漲停，凌陽大漲逾半根停板，佑華、合邦、太欣漲幅也超過 2%。

美國總統拜登宣布批准第一批規模 9 億美元資金，將在全美 35 州廣設電動車充電站，電動車充電樁概念股逆勢飛揚，其中飛宏強漲半根停板，大同、健和興、胡連同步收紅。

隨著 10 月邊境將解封消息傳出，解封概念股重啟爐灶，觀光族群領軍衝鋒，山富狂飆 9%，五福大漲 7%，鳳凰、洛碁強漲 4%、易飛網、富野、天蔥漲幅都超過 2%。