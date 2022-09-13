許家印最新發聲！9/30前「爛尾樓」全面復工

中國恒大集團 (03333-HK) 周一（12 日）召開復工復產保交樓周例會，董事長許家印在會上表示，38 個停工建案必須在月底前全面復工，試圖減緩買家對「爛尾樓」的憂慮。

恒大官方微信周一發布的最新消息顯示，許家印說，全國保交樓建案共 706 個，目前已復工建案佔 668 個，他要求 38 個未復工建案必須在 9 月 30 日前全面復工。

在恒大已復工的 668 個建案中，606 個達到正常施工水準，許家印要求相關地區公司必須在 9 月 30 日前全部達到正常施工水準。

許家印也概述對上述成效的原因，包括「全體員工在大年初六就提前開始上班，每周召開工程專題會」、「在政府的幫助下」，如此恒大才在「極其困難的情況下」，大規模恢復建案工程。

克而瑞此前發布的建商銷售榜顯示，恒大 8 月銷售額為人民幣 32.3 億元，7-8 月合計 61.6 億元。

不過，就在上市建商陸續揭露半年報期間，恒大此前公告，由於恒大地產經營情況出現重大變化，審計機關增加大量額外審計程序，目前公司尚未完成去年審計工作，以及今年上半年財報編制工作。

在全國憤怒買家停止支付房款後，資金緊張的中國建商，面臨完成預售屋的壓力。 在下月中共「二十大」登場前，買家拒繳房貸，可能不利於社會穩定。

自北京 7 月開始審查網上流傳的共享文件以來，外界難以評估「爛尾樓」停貸規模。此現象引發人們擔憂房市危機可能蔓延至金融體系。據 S&P Global Ratings 估計，在最壞情況下，銀行業共計將面臨 3,500 億美元房貸損失。