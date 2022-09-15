以太坊合併完成 第二大加密資產正式進入2.0時代

以太坊聯合創建人 Vitalik Buterin 周四 (15 日) 發推文表示，以太坊合併已經完成，這是迄今為止加密世界最大、最雄心勃勃的升級。

合併之後，以太坊將捨棄先前耗電量大的工作量證明 (PoW) 機制，轉變為權益證明 (PoS) 模型，以太坊的能源消耗預計將下降 99%。

以太坊基金會表示，此後進入市場的 ETH 數量將大幅下降，合併前每天發行約 13000 ETH，而現在這一數字將降至每天約 1600 ETH。

另外，在進一步更新實施之前，交易費用不會大幅下降，預計網路速度也將與實施更新之前基本一致。

以太幣在 2021 年飆升了 5 倍以上，大大超過了比特幣，部分原因就在於合併的樂觀情緒。自去年 11 月創高之後，加密貨幣普遍重挫，今年以太幣也跌超過 50% 以上。

不過，近期受惠合併題材，以太幣自 6 月底以來上漲了 65% 以上，比特幣在這一時期卻沒有太大變化。近兩日雖因美國 CPI 偏高打壓市場，以太幣在急跌近 200 美元後，已重新守穩 1600 美元。

雖然合併已經完成，但未來幾周仍可能不穩定。由於擔心漏洞和黑客攻擊，Coinbase Global Inc. 等加密貨幣交易所，在升級期間暫停了與以太相關的提款和存款。加密貨幣借貸平台 Aave 在合併之前，也暫停了以太借貸。