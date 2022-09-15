尚乘數科單日暴漲逾300% 上市初期瘋狂景象再現

香港金融服務商尚乘數科 (AMTD Digital)ADR 周三 (14 日) 大漲逾 300%，因買盤過於熱絡，盤中更多次暫停交易，令人想起 7 月赴美上市之初的瘋狂走勢。

尚乘數科 (HKD-US) 收盤上漲 312% 至每股 189.42 美元，市值增加 270 億美元，盤中漲幅一度高達 524%。該股盤中交易熱絡，約 150 萬股易手，與最近 10 個交易日的日均交易量相比高出 5500%。

尚乘數科也是當日受到散戶青睞的個股，其交易熱度在富達 (Fidelity) 交易平台上名列前茅。

尚乘數科周三的漲勢，打破該股最近一個多月以來相對平靜的走勢，這段期間無論漲跌幅都不超過 31%。這也讓人想起該股 7 月中旬首次公開發行 (IPO) 後第一個月的盛況，曾經有五個交易日上漲至少 100%。

對於在高點買進該股的投資人來說，光靠周三的上漲絲毫無法減輕痛苦，目前尚乘數科與 8 月高峰時的股價相比，仍下跌近 90%。

根據招股說明書，一些在 IPO 之前就持有尚乘數科的股東、董事和主管，因閉鎖期的限制在明年 1 月以為都無法賣股。

在富達交易平台周三的熱門股名單上，還有最近剛在美國掛牌的中概股盈喜集團 (Addentax)(ATXG-US)。尚乘數科的母公司尚乘集團 (AMTD-US) 周三股價也勁揚 50%，創一個多月以來最大漲幅。

美股周二大跌，因美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 澆熄市場對通膨觸頂以及聯準會 (Fed) 放緩升息的期待，但周三就因逢低買盤而在尾盤翻紅，這背後散戶功不可沒。

Vanda Research 彙整的數據顯示，許多散戶投資人湧向他們喜愛的個股，買進蘋果、超微、特斯拉等前日暴跌的股票。富達的用戶則在周三開盤前搶進蘋果、輝達和亞馬遜的股票。