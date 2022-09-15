中國國務院再出手 延徵製造業稅額人民幣4,400億

中國國務院再度出手，決定進一步延長製造業緩稅補繳期限，規模達人民幣（下同）4,400 億元，且今年後四個月再為製造業退稅 320 億元，以增強製造業紓困力道。

上海第一財經周三（14 日）報導，國務院總理李克強周二召開國務院常務會議，決定製造業中小微企業、個體工商戶緩繳的所得稅等五稅兩費，9 月 1 日起再延後四個月補繳，緩稅規模達 4,400 億元。

武漢新華揚生物公司會計人員周瓊說：「這項政策好，預計可以給我們企業緩稅費 180 萬元左右，緩解了企業資金壓力。」

武漢古河汽車系統公司財務股長張鳳認為，這有助於減輕企業資金壓力，「期待後續財稅部門提出具體政策細節，我們可以抓緊測算具體緩稅費金額」。

此前該公司享受製造業緩繳稅費約 780 萬元，讓其可提前採購設備，加快投資新產線。

政府為推動企業紓困，穩定市場預期和就業，促進工業經濟平穩運行，在去年 10 月公告，允許製造業中小微企業延緩繳納去年第 4 季部分稅費。

今年 2 月，政府對去年第 4 季緩繳稅費再度延後半年，並延緩今年第 1 季、第 2 季部分稅費，時間也是半年。

緩繳稅費包括企業所得稅、個人所得稅、國內增值稅、國內消費稅，以及附徵的城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加，涵蓋企業繳納主要稅費。

上海財經大學公共政策與治理研究院副院長田志偉說，由於新冠肺炎疫情蔓延，上半年製造業的生產和銷售面臨巨大障礙，政府適時推出中小企業稅費緩繳政策。明顯緩解企業現金流問題，相當於給企業一筆無償貸款。

國務院並宣布，對製造業新增增值稅留抵稅額即申即退，到賬平均時間壓縮至兩個工作日，估計今年後四個月再為製造業退稅 320 億元。