李克強再提三大部署 進一步紓困中小微

中國國務院總理李克強周四（5 日）主持國務院常務會議，採取三大行動，進一步協助中小微企業和個體工商戶，以保市場主體穩就業，國務院並推動外貿「保穩提質」措施，以穩定經濟形勢和供應鏈。

國務院表示，中小微企業和個體工商戶是「穩經濟」的重要基礎、「穩就業」的主力支撐，目前相關市場主體困難明顯增多，要落實黨中央、國務院的部署，增強幫扶力道。

國務院共提出三大舉措，一是落實已確定的退稅減稅降費、緩繳社保費、物流保通保暢、推動企業復工達產等政策，確保 6 月 30 日前全數退還小微企業、個體工商戶和符合條件的中型企業存量留抵稅額。

二是擴大政策扶持，特別是金融扶持。今年國有大型銀行新增普惠小微貸款人民幣 1.6 兆元，要引導銀行加強主動服務，對中小微企業和個體工商戶合理續貸、展期、調整還款安排，免收罰息。

三是在 5 月底前全面排查機關事業單位、大型企業拖欠的中小企業賬款，對於無分歧欠款，「發現一起、清償一起」。

業界人士說，為企業未及時收回應收賬款，發生壞賬損失，將直接影響企業利潤，因此，政府加快提出賬款拖欠治理措施，有利於推動中小企業發展。

為協助外貿企業，國務院另指示，要力保訂單，穩定重點行業、勞動密集型行業進出口，疏通海空港等集疏運，推出便利跨境電商出口退換貨政策，擴大外貿企業信貸投放，以及改善「廣交會」等平台服務。