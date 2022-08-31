華碩發表全球首款17.3吋折疊OLED筆電 Q4正式開賣

品牌大廠華碩 (2357-TW) 再端新品搶市，台灣時間 31 日晚間舉行線上新品發表會，宣布全球首款 17.3 吋可折疊 OLED 筆電 Zenbook 17 Fold OLED 問市，將折疊商機進一步推向筆電應用市場，近期也將在 IFA 展上展出，並預計第四季正式在通路開賣。

華碩表示，Zenbook 17 Fold OLED 搭載 17.3 吋超大 4:3 2.5K OLED 觸控螢幕，折疊螢幕即啟動 ScreenXpert 功能，最多可無縫管理三個視窗，並搭配磁吸全尺寸 ASUS ErgoSense 藍牙鍵盤和觸控板，使用情境兼備筆電、桌機、平板、電子閱讀器 (書本模式) 及延伸螢幕等多用途。

規格方面，華碩指出，Zenbook 17 Fold OLED 將搭載英特爾 (INTC-US) 第 12 代 Intel Core i7 處理器、Intel Iris Xe 顯示卡，並通過 Intel Evo 平台認證，今日發表後，預計第四季正式開賣，建議售價則為 12.9 萬元起。

事實上，華碩今年初在 CES 展上即展示 Zenbook 17 Fold OLED，發表後也陸續獲得德國 iF 及紅點設計雙獎肯定，而根據華碩測試，螢幕轉軸經過 3 萬次以上循環測試，並通過軍規耐用標準，電池容量則有 75 Wh，據悉，此款產品是華碩與英特爾共同研發推出，面板則是採用京東方 (000725-CN) 。

另一方面，電競品牌大廠微星 (2377-TW) 也宣布進軍 IFA，推出一系列電競筆電、桌機、零組件、商務螢幕、工業電腦、車載暨商用解決方案等，其中，更首度展示智能咖啡機人機界面應用，除可製作客製化拉花咖啡外，還能同時支援銷售分析、庫存管理和廣告投放。