〈萬海法說〉部分長約重新議約 看船商汰舊換新可望抵銷運力增長

萬海 (2615-TW) 今 (14) 日召開法說會，面對美洲航線運價回落，總經理謝福隆坦言，的確有長約客戶要求重新議約，將審慎評估市場狀況，另一方面，萬海近 4 年合計將有高達 61 艘自有船舶交船，是否進一步造成供需惡化，他則認為，各航商因應減碳趨勢執行汰舊換新，將可抵消部分新增的運力。

謝福隆表示，面對長約客戶要求重新議約，將審慎評估市場給予部分短期調整空間，強調航商航線合約都是雙方評估長期合作，除非有很大的歧異，不然不會提出賠償機制。

萬海近年也持續擴大船隊，日前又再向台船 (2208-TW) 購置 4 艘 3000 TEU 級貨櫃輪，外界擔憂將加劇供給惡化，對此，謝福隆說，萬海對任何新船購入，都是為了強化營運，並著眼市場發展、環保減碳趨勢，進行汰舊換新，過去則是因應市場急迫性，優先租船或購置二手船。

萬海近年持續強化自有船舶比例，截至到今年 6 月底，自有船舶、自有貨櫃比例分別提高至 66%、80%，總船隊來到 152 艘，較去年同期增加 6 艘，其中自有船舶達 100 艘、剩餘 52 艘則為租用，此外，近兩年也合計購買 20 艘二手船，強化運力。

在新交船規畫上，萬海發言人蘇麗梅說明，去年已交船 11 艘，今年上半年也交船 5 艘，預計年底前還有 7 艘船將交貨，明年加計台船 4 艘後，也將有 24 艘船交船，後年則預計有 14 艘船加入，總體而言，2021-2024 年萬海將新增 61 艘自有船舶，艙位數也將增加約 35.51 萬個。

蘇麗梅指出，萬海擴大布局遠洋航線的中長期趨勢不變，18 艘 13000 TEU 級以上的貨櫃輪目前都預計投入遠洋航線，資本支出上，估今年資本支出將達約 13.1 億美元，明、後年則分別為 15.36、7.52 億美元。

營收比重方面，萬海目前來自美洲、南美市場比重達約 59%，亞洲則降低至 26%，若從貨量比例來看，美洲、南美市場比重從去年同期的 17% 提升至 25%，亞洲市場則從 65% 下降至 59%。

另一方面，萬海明年起也將租用高雄港第五貨櫃中心 #79-81 碼頭，預計明年 11 月開始整地開工，2025-2026 年完工投產。